Открытая тренировка UFC в Москве прошла без Хабиба. Он предпочёл футбол

На Новом Арбате в Москве прошла открытая тренировка участников турнира UFC Fight Night 163, где под объективами камер и взорами болельщиков Забит Магомедшарипов, Кэлвин Каттар, Александр Волков, Грег Харди и Абубакар Нурмагомедов продемонстрировали свои фирменные комбинации и излюбленные приёмы. Не обошлось и без "Болевого года — 2018".

Участник главного события Забит Магомедшарипов развлёк собравшуюся в Arbat Hall публику своими коронными ударами ногами под разным углом. Зрители увидели и "вертушки", и хай-кики в прыжке. Один из ударов ногой с разворота и вовсе чуть было не скинул спарринг-партнёра Забита, экс-чемпиона АСВ Магомеда Магомедова, со сцены. Но отменная реакция Тигра помогла избежать казуса…

В следующей сессии Zabeast продемонстрировал фанатам ММА технику переводов в партер. И здесь уже стало нещадно доставаться младшему брату, звезде UFC Хасану Магомедшарипову. В этой части программы дагестанец показал и ставший лучшим в 2018 году болевой приём — Kneebar, чем вызвал восторг болельщиков. Забит, почему бы это не повторить 9 ноября на "ЦСКА-арене"?

Соперник Магомедшарипова Кэлвин Каттар оказался не столь разнообразен, что, впрочем, было ожидаемо, но при этом запомнился тем, что, подойдя к постеру с изображением Забита, пнул его ударом ноги. В ответ публика недовольно загудела, вынудив американского бойца вновь подойти к постеру и демонстративно извиниться перед изображением Дагестанского Линкольна.

Участник мейн-ивента UFC Moscow Александр Волков удивил собравшихся полным отсутствием в своём выступлении ударов ногами. Возможно, базовый каратист подобным решением попытался усыпить бдительность своего соперника, а может, решил не тратить слишком много энергии на данное мероприятие. Посмотрим, вспомнит ли Волков об ударах ногами непосредственно в самом поединке…

Соперник москвича Грег Харди, напротив, решил развлечь журналистов и болельщиков ударами ногами, но на деле они казались скорее не ударами… Бывший игрок американского футбола попросту задирал ноги вверх, как будто работая над улучшением своей растяжки, а не имитируя удары. При этом Харди был максимально расслаблен и был не прочь потанцевать. В бою мы увидим точно другого Грега.

Интрига в выступлении Абубакара Нурмагомедова была в вопросе, появится ли на мероприятии вместе с бойцом и его звёздный кузен Хабиб Нурмагомедов. Но ни Орла, ни Абдулманапа Нурмагомедова собравшиеся так и не дождались.

Вместо них дебютанту UFC помогали работать прилетевший из США топовый наставник Хавьер Мендес и Ислам Махачев. А непосредственно сам Хабиб был замечен этим вечером на футбольном матче между "Локомотивом" и "Ювентусом". Как оказалось, Орёл попросту не мог пропустить матч с участием своего друга из Португалии Криштиану Роналду, но при этом болел за железнодорожников.