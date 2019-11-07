"Не беременная может сразу получить леща". Тарасов жёстко высказался о женщинах

Футболист Дмитрий Тарасов пока не определился со своим будущим в спорте, активно участвует в различных YouTube-проектах. На этот раз он снялся у своего друга, рэпера T-killah.

Во время интервью в машине, в котором принимала участие и жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, футболист резко высказался о том, можно ли поднимать руку на женщин.

— Есть предел, такая красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить. Что? Леща, — заявил Тарасов во время интервью.

Эти его слова взбунтовали общественность. Некоторые даже предположили, что в недавнем интервью Ольга Бузова, которая пожаловалась на домашнее насилие, имела в виду именно Тарасова.