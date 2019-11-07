Нигматуллин рассказал, как его брат купил поддельные билеты на матч "Ювентуса"

Бывший голкипер "Локомотива", а ныне эксперт и агент Руслан Нигматуллин прокомментировал матч с "Ювентусом", а также рассказал, как его брат стал жертвой мошенников.

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— Гильерме в октябре-ноябре подрастерял свою форму, поэтому его неуверенность не удивила. Но вешать всех собак на вратаря неправильно. Подобные ошибки у любого случаются. И класс голкипера проявляется в том, как он выбирается из таких ситуаций, — сказал он в интервью "Советскому спорту".

Также Нигматуллин подтвердил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч с "Ювентусом".

— Брат покупал электронные билеты на каком-то левом сайте, попал туда через известную и (вроде бы) надёжную поисковую систему. Такой вот разбой средь бела дня. Он юрист. Надеюсь, что разберётся. Хотя тут дело не только в деньгах, а в испорченном настроении, — отметил Руслан.