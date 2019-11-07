Мужчина, похожий на Александра Емельяненко, был замечен пьяным

29 ноября в Москве состоится один из самых неоднозначных поединков в истории российского бокса. В этот вечер на ринг "ВТБ-арены" в Москве на четырёхраундовый бой выйдут звезда ММА, ветеран турниров PRIDE, М-1, многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко и мировой тяжелоатлет, пауэрлифтер Михаил Кокляев.

Антуража предстоящему поединку добавляет и тот факт, что до сих пор не известно, кто является организатором данного шоу и кто будет драться в ринге помимо Емельяненко и Кокляева… И можно быть уверенным только в одном: если кто-то из участников главного боя вечера не сможет по каким-либо причинам принять участие в боксёрском шоу — оно будет отменено. И в случае с Александром это вполне реалистичный сценарий.

Сегодня на "Ютубе" появилось видео, на котором человек, явно похожий на Александра Емельяненко, находится в состоянии алкогольного опьянения. В разгар рабочего дня… Пользователь соцсети TikTok под ником "юрийназаров4" подтверждает, что это был Емельяненко и что он был пьян. Однако остаётся под вопросом актуальность этого видео.

Примечательно, что сам боец немного подзабыл о своих соцсетях, перестав проявлять активность с 28 октября. И это наводит на печальные мысли…

Отметим, что за годы своей профессиональной карьеры Александр уже несколько раз срывал поединки со своим участием. Впервые это произошло в ноябре 2013 года. Организаторы шоу "Легенда" заметили, что Емельяненко больше выпивает, нежели тренируется, и в экстренном порядке провели рокировку АЕ на Алексея Олейника в бою против Мирко Филиповича. Затем Емельяненко решил покататься пьяным на золотистом "мерседесе" с чеченскими номерами по Кисловодску, тем самым сорвав поединок с Франсимаром Бароззу. И наконец, Луис Энрике. Поединок с бразильцем не состоялся по причине того, что Александр… упал с велосипеда.

Что ж, букмекерским конторам впору принимать ставки: дойдёт ли Александр Емельяненко до боя или нет?