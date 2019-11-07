Сборная России проиграла Финляндии на старте Кубка Карьяла

Две заброшенные шайбы защитника Рушана Рафикова не спасли национальную команду от первого поражения в новом сезоне.

Сборная России по хоккею в первом матче финского этапа Еврохоккейтура со счётом 3:4 уступила сборной Финляндии.

Подопечные Алексея Кудашова открыли счёт на шестой минуте встречи благодаря точному броску защитника Дамира Шарипзянова — 1:0.

В середине второго периода финны сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала Харри Песонен реализовал удаление Артёма Блажиевского, здорово сыграв на пятаке российского голкипера Ивана Бочарова, — 1:1.

А спустя полторы минуты оборона сборной России не уследила за нападающим хозяев Саккари Манниненом. Форвард, получив великолепный пас из глубины площадки, убегал на рандеву с голкипером Бочаровым, и Дамиру Шарипзянову ничего не оставалось делать, как сфолить. Арбитр матча назначил буллит. Сам же пострадавший его и реализовал — 1:2.

Но радость команды Суоми была недолгой. Буквально тут же российский защитник Рушан Рафиков прицельным броском с ползоны сделал счёт ничейным — 2:2!

В начале третьего периода финны схлопотали два удаления подряд. Россияне без особых проблем реализовали двойной численный перевес, вторую шайбу в матче оформил Рушан Рафиков — 3:2.

Однако подопечные Юкки Ялонена вновь нашли в себе силы перевернуть ход игры. В течение последующих пяти минут Миро Аалтонен в большинстве и Харри Песонен в равных составах принесли сборной Финляндии победу в матче.

3:4 — сборная России терпит первое поражение под руководством Алексея Кудашова. Следующий матч на турнире наша команда проведёт 9 ноября. Соперником россиян будет сборная Швеции.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Сборная России — Сборная Финляндии — 3:4 (1:0; 1:2; 1:2)