Оказавшийся ненужным "Локомотиву" Фернандеш тащит "Краснодар" в Лиге Европы

"Краснодар" на домашнем стадионе победил турецкий "Трабзонспор" со счётом 3:1. Первый гол был записан как автогол на футболиста из команды гостей, но на 99% это была заслуга Мануэла Фернандеша. Собственно, как и второй гол, который он забил спустя всего несколько минут.
🔥 Фернандеш после паса Сулейманова пяткой переправляет мяч в ворота гостей. Красота в Краснодаре!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
📺 Смотрите онлайн Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/QVRtfHy9ZN
⚽ Рикошет после удара Ману Фернандеша играет за краснодарцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
📺 Смотрите онлайн Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/UkKbTQRj9C
Уже в компенсированное арбитром время Иван Игнатьев отправил третий гол в ворота "Трабзона". Но гостям всё же удалось показать зубы. В самой концовке они забили гол престижа. Как итог — 3:1.
🔥 Иван Игнатьев во втором матче подряд забивает на 93-й минуте. #МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарТрабзонспор pic.twitter.com/tnkorgW2uj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2019
Лига Европы. 4-й тур
"Краснодар" — "Трабзонспор" — 3:1
Голы: Асан 27' (1:0, автогол), Фернандеш 34' (2:0), Игнатьев 90+3' (3:0), Нвакаэме 90+4' (3:1)
Группа С
1. "Базель" — 10 очков (4 игры)
2. "Хетафе" — 6 (4)
3. "Краснодар" — 6 (4)
4. "Трабзонспор" — 1 (4)