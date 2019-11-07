Оказавшийся ненужным "Локомотиву" Фернандеш тащит "Краснодар" в Лиге Европы

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Фото © Пресс-служба ФК "Краснодар"

После четырёх туров российская команда с шестью очками занимает третье место и сохраняет все шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

"Краснодар" на домашнем стадионе победил турецкий "Трабзонспор" со счётом 3:1. Первый гол был записан как автогол на футболиста из команды гостей, но на 99% это была заслуга Мануэла Фернандеша. Собственно, как и второй гол, который он забил спустя всего несколько минут.

Уже в компенсированное арбитром время Иван Игнатьев отправил третий гол в ворота "Трабзона". Но гостям всё же удалось показать зубы. В самой концовке они забили гол престижа. Как итог — 3:1.

Лига Европы. 4-й тур

"Краснодар" — "Трабзонспор" — 3:1

Голы: Асан 27' (1:0, автогол), Фернандеш 34' (2:0), Игнатьев 90+3' (3:0), Нвакаэме 90+4' (3:1)

Группа С

1. "Базель" — 10 очков (4 игры)

2. "Хетафе" — 6 (4)

3. "Краснодар" — 6 (4)

4. "Трабзонспор" — 1 (4)

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