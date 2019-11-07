Фанаты ЦСКА устроили жуткие беспорядки в Будапеште — видео

Российские болельщики сцепились с фанатами "Ференцвароша" перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает у себя в твиттере комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский, в Будапеште фанатов из-за беспорядков разгоняют конной полицией и собаками.

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

Также, по сообщениям очевидцев, агрессивно ведут себя именно наши болельщики.

Стачки фанатов начались в метро. Наших очень много и все очень агрессивно настроены. Оккупировали поезд, привлекли внимание полиции. Обливали из бутылок, рвались в драку. Стрем pic.twitter.com/yrGGE6Qv9c — Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2019

Отметим, что матч начнётся в 23:00 по московскому времени.