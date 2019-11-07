Фанаты ЦСКА устроили жуткие беспорядки в Будапеште — видео

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Российские болельщики сцепились с фанатами "Ференцвароша" перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает у себя в твиттере комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский, в Будапеште фанатов из-за беспорядков разгоняют конной полицией и собаками.

Также, по сообщениям очевидцев, агрессивно ведут себя именно наши болельщики.

Отметим, что матч начнётся в 23:00 по московскому времени.

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