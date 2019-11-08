Акинфеев отразил мяч ногой, как в матче против Испании на ЧМ-2018

Случилось это в игре 4-го тура группового этапа Лиги Европы, где столичный ЦСКА встречался с "Ференцварошем" в Будапеште.

Московский ЦСКА сыграл в безголевую ничью с "Ференцварошем" из Венгрии (0:0), заработав своё первое очко в Лиге Европы.

Запоминающимся стал эпизод на 62-й минуте встречи, когда Акинфеев лёжа отбил мяч ногой. Что-то подобное он сделал в легендарном матче против сборной Испании на домашнем чемпионате мира.

Отметим, что в компенсированное арбитром время Кирилл Набабкин умудрился получить красную карточку и оставить свою команду в меньшинстве. Как итог — 0:0. ЦСКА практически лишается шансов на Евровесну.

До этого "Краснодар" победил "Трабзонспор" дома.

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Лига Европы.

Групповой этап. 4-й тур

"Ференцварош" — ЦСКА — 0:0