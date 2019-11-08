Акинфеев отразил мяч ногой, как в матче против Испании на ЧМ-2018

Московский ЦСКА сыграл в безголевую ничью с "Ференцварошем" из Венгрии (0:0), заработав своё первое очко в Лиге Европы.
Запоминающимся стал эпизод на 62-й минуте встречи, когда Акинфеев лёжа отбил мяч ногой. Что-то подобное он сделал в легендарном матче против сборной Испании на домашнем чемпионате мира.
Снова Акинфеев. Снова ногой. Снова сейвище.https://t.co/mT3UtsxJ0B#ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com/WmtVOzMlSz— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2019
Отметим, что в компенсированное арбитром время Кирилл Набабкин умудрился получить красную карточку и оставить свою команду в меньшинстве. Как итог — 0:0. ЦСКА практически лишается шансов на Евровесну.
До этого "Краснодар" победил "Трабзонспор" дома.
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Лига Европы.
Групповой этап. 4-й тур
"Ференцварош" — ЦСКА — 0:0