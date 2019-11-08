Овечкин дважды пробил Бобровского и сравнялся с Кросби по очкам в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счётом 5:4 победил "Флориду Пантерз".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помог столичному клубу одержать пятую подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ. В гостевом матче против "Флориды" россиянин дважды заставил капитулировать голкипера "пантер" Сергея Бобровского.

На седьмой минуте второго периода Ови с передачи Евгения Кузнецова реализовал большинство, сократив отставание своей команды, — 3:2

Wide open @ovi8...you know what happens next 😎 pic.twitter.com/otJEjn5Tfv — Washington Capitals (@Capitals) November 8, 2019

А спустя шесть минут в равных составах сделал счёт ничейным — 3:3.

That's a deuce for the big man tonight! #CapsCats pic.twitter.com/iZ7qjmw0bS — Washington Capitals (@Capitals) November 8, 2019

Помимо двух заброшенных шайб Александр также записал на свой счёт результативную передачу, благодаря чему Ови вышел на 39-е место в списке бомбардиров в истории Лиги. Теперь в личной копилке Овечкина — 1233 (671 + 562) набранных очка в НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с капитаном "Питтсбурга" Сидни Кросби, обойдя завершившего карьеру Фила Хаусли (1232). На 38-м месте в гонке бомбардиров расположился Петер Штястны, у которого — 1239 баллов.

Стоит отметить, что три результативные передачи в матче оформил другой россиянин "Кэпиталз", Евгений Кузнецов. Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов также не ушёл с площадки без набранных очков. Форвард ассистировал финну Александру Баркову, а позже реализовал большинство.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Флорида Пантерз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 4:5 ОТ (2:1; 2:2; 0:1; 0:1)