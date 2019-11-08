Кому на Руси драться в UFC?

Завтра, 9 ноября, в Москве состоится долгожданный и самый российский в истории UFC турнир, где в 11 из 12 поединков будут задействованы представители отечественного ММА. Возглавит шоу на "ЦСКА-арене" бой креативного дагестанского полулегковеса Забита Магомедшарипова против 11-го номера рейтинга Кэлвина Каттара. Находящийся на пятой строчке рейтинга россиянин рассматривает предстоящий поединок как трамплин к битве за пояс в 2020 году.

Забит Магомедшарипов (17-1-0) после мартовской победы над топовым Джереми Стивенсом влетел в топ-5 полулёгкого дивизиона и логически должен был в следующем выступлении встретиться с кем-то из бойцов, занимающих более высокое положение в рейтинге, но неожиданно оказался заявлен на поединок с оппонентом, не входящим даже в топ-10. Фанаты ММА с нетерпением ждали встречи Zabeast'a с Яиром Родригесом или и вовсе с такими монстрами, как Брайан Ортега и Александр Волкановски, но пока что это всего лишь мечты…

В случае победы над Каттаром, даже имея винстрик 6-0 в UFC, Забит вряд ли сразу же получит титульный шанс. Как минимум руководство промоушена устроит претендентский поединок. Но Каттара ещё необходимо победить…

31-летний американец после поражения от Ренату Карнейру в апреле прошлого года выиграл два боя кряду, превзойдя Криса Фишголда и Рикардо Ламаса. Обоих соперников Кэлвин победил техническим нокаутом в первом раунде. В отличие от большинства противников Магомедшарипова Каттар практически не уступает дагестанцу в росте и в целом очень физически развитый боец.

Любопытно было бы поглядеть на этот бой в формате пятираундового поединка, но, несмотря на то, что встреча Забита и Кэлвина станет главным событием турнира UFC в Москве, зрители увидят в этом противостоянии максимум три раунда. По словам американца, он был готов согласиться и на 25-минутный формат, но Магомедшарипов предпочёл 15-минутный.

В со-главном бою вечера зрители станут свидетелями мисматча! Иначе поединок между выступающим с 2009 года в ММА Александром Волковым (30-7-0) и проведшим лишь в 2018 году первый поединок в смешанных единоборствах экс-футболистом Грегом Харди (5-1-0) не назовёшь. Можно сколько угодно говорить, что это тяжёлый вес и здесь всё может решить один удар, но вряд ли Драго второй раз подряд способен пропустить лаки-панч. Другого шанса у Харди нет и быть не может…

Проваливший дебют в UFC зрелищный нокаутёр из Чечни Зелим Имадаев (8-1-0) постарается реабилитироваться в поединке с британцем Дэнни Робертсом (16-5-0) по прозвищу Горячий Шоколад. Уроженец Ливерпуля провёл в UFC девять поединков и знает, как выживать в боях с такими эмоциональными соперниками, как Имадаев. Зедима ждёт непростое испытание.

Аналогичная задача будет и у Хадиса Ибрагимова (8-1-0). Дагестанский полутяж, как и Имадаев, провалил дебют, досрочно проиграв Да Ун Джангу. На этот раз экс-чемпион М-1 померится силами с куда более топовым соперником Эдом Херманом (24-14-0). Но лучшие годы 39-летнего американца уже прошли, и, по идее, у россиянина не должно возникнуть с Эдом проблем.

Другой экс-чемпион М-1 Рамазан Эмеев (16-3-0) проведёт свой уже четвёртый поединок в UFC, идя пока в "восьмиугольнике" без осечек. Противостоять дагестанцу в Москве будет Энтони Рокко Мартин (16-5-0), проведший в UFC 13 боев. Американец не самый топовый боец, но победа над ним позволит Эмееву претендовать на попадание в топ-15 полусреднего веса.

Для непобеждённого дагестанского проспекта полутяжёлого веса Шамиля Гамзатова (13-0-0) завтрашний день станет дебютом в UFC. Ранее махачкалинец бился в локальных и малоизвестных лигах, где исключением являются АСВ и PFL. Противостоять Гамзатову будет хорошо известный в России бразилец Клидсон Абреу (15-3-0), побеждавший Артура Гусейнова, Виктора Немкова и Антона Вязигина. Остановить южноамериканца удалось лишь Магомеду Анкалаеву в начале 2019 года.

Магомед Анкалаев (11-1-0) также выступит в Москве, где противостоять ему будет тёмная лошадка из Южной Африки Дальча Лунгиамбула (10-1-0). В техническом аспекте у Дальча нет шансов, но физически африканец гораздо сильнее. И здесь Анкалаеву будет важно не доводить дело до третьего раунда.

Изюминкой предстоящего шоу на "ЦСКА-арене" станет первый в истории UFC поединок двух россиян — Рустама Хабилова (23-4-0) и Сергея Хандожко (26-5-1). Де-факто таковым уже стал поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна, но хабаровчанин, как мы знаем, вошёл в клетку под армянским флагом. Хабилов — фаворит в бою с Хондой и здесь, как говорится: без шансов. В первую очередь за счёт колоссальной разницы в навыках борьбы. Но как насчёт чуда в стойке?

UFC Fight Night 163 станет местом дебюта в лучшей лиге мира ещё для двух россиян. Непобеждённый экс-чемпион Fight Nights Global в среднем весе Роман Копылов (8-0-0) встретится с матёрым Карлом Роберсоном (8-2-0), а двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов (15-2-1) сойдётся в бою с немцем Давидом Завадой (16-5-0), который, как оказалось, выступает с одной почкой…

И, наконец, фанаты смешанных единоборств увидят выступление ещё двух россиян. Флагман якутского ММА Григорий Попов (13-3-0) проведёт свой второй поединок в UFC, выйдя на бой против англичанина Дэйви Гранта (10-4-0). Дебют в UFC Попов смазал, проиграв нокаутом Эдди Уайнланду. Что касается Гранта, то его рекорд в лучшей лиге мира составляет 1-3, и надо признать, что для обоих бойцов эта встреча станет битвой за место под солнцем… Проигравший наверняка покинет "восьмиугольник".

Александр Яковлев (25-9-1), известный по выступлениям в М-1 и прозвищу Бэд Бой, встретится с Рузвельтом Робертсом (8-1-0) из Калифорнии. У соперников колоссальный разрыв в опыте, но нельзя не признать, что Рузвельт по-настоящему голодный до больших побед молодой человек. А насколько сыт Яковлев? Надеемся, не очень!

Мы не знаем заранее, каким получится завтрашний турнир в Москве, но нельзя не отметить тот факт, что руководство UFC в третий раз подряд оставляет российских фанатов без действительно больших звёзд и по-настоящему конкурентных поединков. Возможно, четвёртое пришествие Даны Уайта сотоварищи будет другим…