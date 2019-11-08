Двух фанатов ЦСКА до сих пор держат в полиции из-за беспорядков в Будапеште

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Большую часть болельщиков отпустили ещё до начала матча Лиги Европы, однако некоторые всё ещё находятся в отделении.

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште фанаты устроили беспорядки. Болельщиков армейского клуба задержали и отвезли в отделение полиции, двое до сих пор остаются там.

— В настоящий момент под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА — "Ференцварош" 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением, сообщает Посольство РФ в Венгрии.

Отметим, что большинство фанатов отпустили перед началом игры, которая закончилась со счётом 0:0.

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