Ковальчук уже не тот. Россиянин зря вернулся в НХЛ

И даже девять набранных очков не идут ни в какое сравнение с теми ошибками, какие допускает на льду некогда звёздный форвард.

Триумфальным возвращение в сильнейшую хоккейную лигу мира (НХЛ) российского нападающего Ильи Ковальчука никак не назовёшь. И если минувший сезон стал худшим в карьере для 36-летнего нападающего, то нынешняя регулярка вполне может стать продолжением прошлогоднего кошмара. Россиянин не забивает вот уже восемь матчей кряду.

По статистическим данным, у Ильи сейчас всё вроде не так уж и плохо. В 16 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету Ковальчука три гола и шесть результативных передач. Это, конечно, далеко не лучшие показатели в карьере форварда, но дело даже не в цифрах. Глядя на игру Кови, складывается ощущение, что россиянин до сих пор никак не может перезагрузиться после выступления в КХЛ. Все мы помним, как Ковальчук зажигал на заокеанском льду до отъезда в Россию, как он рвал оборону соперников, играя за "Атланту", а после вёл за собой "Нью-Джерси" к финалу Кубка Стэнли.

Но то, что сейчас показывает Кови на площадке, не идёт ни в какое сравнение с его лучшими годами. Посмотрите, как форвард "Оттавы" Энтони Дюклер обыгрывает Ковальчука. Будто перед ним не звёздный хоккеист с огромной зарплатой, а рядовой игрок фарм-клуба. Складывается ощущение, что Илья разучился читать игру, потерял ту хватку, которая просто необходима хоккеисту его калибра. Эта ошибка россиянина чуть было не привела к взятию ворот.

И ладно если это был бы единичный случай, но таких мини-эпизодов, где Кови играет очень сомнительно, достаточно много. Безусловно, подписывая Ковальчука на три года и сумму в $18,7 млн, боссы "Лос-Анджелеса" надеялись увидеть того же Илью, способного когда-то в одиночку решить исход поединка. К сожалению, прежнего Кови мы так и не увидели, а видим вот такие глупые ошибки в его исполнении, которые, естественно, не добавляют бонусов нападающему.

НХЛ — быстрая лига, где каждое решение нужно принимать мгновенно. Чуть невнимательно сыграл, и тебя сразу же накажут, если не голом, то силовым хитом уж точно. Ковальчук с каждым годом не молодеет, хотя и в его 36 лет можно держать высокую планку. Сейчас остаётся только гадать, а не совершил ли Илья ошибку, покинув СКА и КХЛ, где у него складывалось всё достаточно неплохо. В любом случае в России Ковальчуку всегда будут рады, ведь следующий сезон, скорее всего, станет для нападающего последним в НХЛ.