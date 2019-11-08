Поляки против поляков, румыны и сербы за нас. Фанат ЦСКА — о драках в Будапеште

Накануне в Будапеште перед матчем Лиги Европы "Ференцварош" — ЦСКА произошли столкновения фанатов, которые удалось урегулировать только с участием полиции. Фанат армейского клуба на условиях анонимности согласился рассказать Лайфу о ходе событий.

— Во вчерашних беспорядках в Будапеште принимали участие не только фанаты ЦСКА и "Ференцвароша". На стороне армейцев были болельщики польского "Видзева" и сербского "Партизана", а венграм помогали хулиганы из польского же "Шлёнска", всё верно?

— Да, на стороне ЦСКА выступали ещё румынская "Стяуа" и софийский ЦСКА.

— Фанаты действительно между собой договорились устроить столкновения?

— Когда венгры приезжали в Москву, они хотели и здесь что-то мутить, но в итоге скромно прошлись перед стадионом, их проигнорировали. Уже в Будапеште они сделали предложение в формате "все на все" на улицах города. Если бы даже согласия не последовало, было очевидно, что они будут атаковать. Когда принимающая сторона собирается атаковать и предлагает "все на все", то тут уже не то что не откажешься, тут уже выбора нет...

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

— То есть именно венгры первыми всё это начали?

— Конечно!

— Острые отношения фанатов ЦСКА и "Ференцвароша" — это всё отголоски Второй мировой войны, где Венгрия выступала на стороне Германии, и событий 1956 года, когда в стране было восстание против просоветского режима?

— В современной Венгрии уже нечасто вспоминают про 1956 год. Да, вчера они вывесили антисоветский баннер. Но сейчас в общественном сознании этого становится меньше, потому что туристов очень много, отношения дружелюбные, да и наши политики подружились. И пересечений фанатов с 1994 года, когда ЦСКА впервые ездил к "Ференцварошу", не было.

— Кстати! О 1994-м. Когда было жёстче: тогда или сейчас?

— Тогда на выезд от армейцев отправилось человек 20, и они были атакованы сразу же, без лишних вопросов. Полиция еле как всё разрулила. А после матча была вторая серия: уже возле гостиниц были стычки. Тогда было круче в том плане, что у наших поддержки никакой не было, народу было мало. И тогда к русским плохо относились, это за последние 10–12 лет произошёл качественный перелом отношений.

Будапешт.

Матч Ференцварш - ЦСКА ещё не начался. pic.twitter.com/UQQ9qa11LJ — Андрей Меркин (@wasy_invalid) November 7, 2019

Банда венгерских хулиганов вообще была одной из самых жёстких в Восточной Европе. А "Ференцварош" они даже бойкотировали, потому что клуб с ними активно боролся. Сейчас уже пришли к согласию. Вообще, в Венгрии очень жёстко работают с околофутбольным хулиганьём. И удивительно, что всё это вообще случилось. Но в целом полиция оказалась начеку: если бы не она, последствия были бы плачевнее. Потому что составы собрались большие: 200 человек у "Ферецвароша" и где-то 400 человек у ЦСКА.

— Судя по видео, полиция не разводила потоки фанатов? Обычно же так делают, чтобы избежать столкновений.

— Они на подходе к стадиону вылавливали, а на матч фанаты шли уже под охраной. А вот эти стычки происходили не рядом со стадионом, не в зоне, где работает полиция. Так что в целом они были готовы ко всей этой ситуации.

Стачки фанатов начались в метро. Наших очень много и все очень агрессивно настроены. Оккупировали поезд, привлекли внимание полиции. Обливали из бутылок, рвались в драку. Стрем pic.twitter.com/yrGGE6Qv9c — Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2019

— В итоге двух фанатов ЦСКА пока не отпустили, в остальном вроде всё спокойно. Что говорят в фанатской среде об этом?

— Версия ЦСКА такая: наши зарубились — и всех погнали. "Шлёнск" выпустил свою версию, именно "Шлёнск", не "Ференцварош", что битва была на равных, никто не бежал, а расход случился из-за того, что полиция вмешалась.

— Если судить по сообщениям фанатов в соцсетях, сторона ЦСКА была сильнее?

— Конечно! Там топ-состав был. Вы бы только видели этих громил из Румынии и Болгарии... Там немыслимого размера люди! Вообще, если подводить итог, то в 90-е скорее политическая была подоплёка, а сейчас это скорее олдскульные воспоминания.