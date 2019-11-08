Снова рекорд! Фигуристка Щербакова выдала лучшую в карьере короткую программу

На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае, завершились короткие программы у женщин-одиночниц. Лучшей по итогам этой части соревнований стала российская дебютантка Анна Щербакова. 15-летняя фигуристка абсолютно чисто исполнила прокат, включая двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Благодаря этому юная фигуристка установила свой личный рекорд — 73,51 балла за короткую программу.
Этих баллов оказалось достаточно, чтобы занять первое место. Главные конкурентки Щербаковой — кореянка Ю Ён (седьмое место) и россиянка Елизавета Туктамышева (четвёртое место) — синхронно упали с тройных акселей, тем самым отодвинув себя за пределы первой тройки. Ещё одна представительница России, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, показала пятый результат.
Завтра, 9 ноября, в 11:30 по московскому времени фигуристки представят произвольные программы.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Shiseido Cup of China
Чунцин, Китай
Женщины
Короткая программа
- Анна Щербакова (Россия) — 73,51 (личный рекорд)
- Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91
- Эмбер Гленн (США) — 67,69
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57
- Софья Самодурова (Россия) — 63,99
- Марин Хонда (Япония) — 61,73
- Ю Ён (Южная Корея) — 61,49
- И Кристи Лен (Гонконг) — 53,90
- И Су (Китай) — 53,19
- Кайлани Крейн (Австралия) — 53,01
- Чэнь Хунъи (Китай) — 49,44
- Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 48,75