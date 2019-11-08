Снова рекорд! Фигуристка Щербакова выдала лучшую в карьере короткую программу

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15-летняя спортсменка по итогам первого дня соревнований в Китае возглавила турнирную таблицу.

На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае, завершились короткие программы у женщин-одиночниц. Лучшей по итогам этой части соревнований стала российская дебютантка Анна Щербакова. 15-летняя фигуристка абсолютно чисто исполнила прокат, включая двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. Благодаря этому юная фигуристка установила свой личный рекорд — 73,51 балла за короткую программу.

Этих баллов оказалось достаточно, чтобы занять первое место. Главные конкурентки Щербаковой — кореянка Ю Ён (седьмое место) и россиянка Елизавета Туктамышева (четвёртое место) — синхронно упали с тройных акселей, тем самым отодвинув себя за пределы первой тройки. Ещё одна представительница России, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, показала пятый результат.

Завтра, 9 ноября, в 11:30 по московскому времени фигуристки представят произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Shiseido Cup of China

Чунцин, Китай

Женщины

Короткая программа

  1. Анна Щербакова (Россия) — 73,51 (личный рекорд)
  2. Сатоко Мияхара (Япония) — 68,91
  3. Эмбер Гленн (США) — 67,69
  4. Елизавета Туктамышева (Россия) — 65,57
  5. Софья Самодурова (Россия) — 63,99
  6. Марин Хонда (Япония) — 61,73
  7. Ю Ён (Южная Корея) — 61,49
  8. И Кристи Лен (Гонконг) — 53,90
  9. И Су (Китай) — 53,19
  10. Кайлани Крейн (Австралия) — 53,01
  11. Чэнь Хунъи (Китай) — 49,44
  12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 48,75
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