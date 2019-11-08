Императрица Туктамышева разбила о лёд своё главное оружие

В короткой программе на Гран-при Китая подопечная Алексея Мишина не смогла чисто исполнить тройной аксель.

Елизавете Туктамышевой не удалось безупречно исполнить короткую программу на Гран-при Китая. 22-летняя фигуристка ошиблась во время выполнения своего коронного элемента — тройного акселя. Прыжок, за счёт которого Туктамышева должна опережать соперниц, ей не удалось приземлить, хотя с количеством оборотов спортсменка справилась. Как итог — падение на лёд.

Кроме того, к сожалению для Елизаветы, она к тому же во время исполнения каскада сделала лишь двойной тулуп вместо тройного, что тоже лишило её баллов. Безукоризненным у подопечной Мишина вышел только тройной лутц во второй половине программы.

За своё выступление Туктамышева получила 65,57 балла и расположилась на четвёртой строчке после короткой программы. Чтобы надеяться на попадание в финал Гран-при, фигуристке нужно показать максимальный результат в Китае. Пока в её активе только третье место на Skate America.