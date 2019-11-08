"Кто и откуда мог об этом узнать?" Китайцы шокировали нашу фигуристку подарком

По словам Анны Щербаковой, точно такой же презент она преподнесла сестре два дня назад.

Российскую фигуристку Анну Щербакову буквально закидали подарками после её выступления в короткой программе на Гран-при Китая. Однако одна игрушка буквально шокировала 15-летнюю спортсменку. Ученица Этери Тутберидзе даже увидела в ней какую-то мистику.

— Я очень удивилась, когда бросили плюшевый авокадо, — точной такой же я подарила своей сестре на день рождения два дня назад, даже не знаю, кто и откуда мог узнать об этом, — рассказала Анна Щербакова в интервью ТАСС.

Фигуристка рассказала, что уровень поддержки на Гран-при Китая её приятно удивил. Спортсменка не ожидала, что пользуется в этой стране такой популярностью.

— Очень приятно, что меня здесь так поддерживают. Когда только объявили, что я поеду в Китай, мне написало очень много местных болельщиков, что они очень ждут меня, я так удивилась, не думала, что меня тут знают. Это очень приятно, как и то, что сегодня пришло очень много человек и столько игрушек выбросили, очень много мишек, — призналась Щербакова.

Что касается своего проката, то подопечная Этери Тутберидзе осталась не совсем довольна своей короткой программой. По словам Щербаковой, ей необходимо работать над качеством исполнения элементов.

Тем не менее лучше Щербаковой пока в Китае никто не выступил. Именно 15-летняя спортсменка, установившая к тому же свой личный рекорд (73,51 балла), возглавила протокол после первого дня соревнований.