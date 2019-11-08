Одолжила аксель бойфренду? Туктамышева объяснила своё падение в Китае

По словам фигуристки, ничего не предвещало ошибки на сложнейшем прыжке в короткой программе.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему у неё не получилось чисто исполнить короткую программу на Гран-при Китая. Спортсменка упала во время исполнения тройного акселя — самого сложного элемента её программы.

— Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки. Отыграться в произвольной программе? Всегда есть шанс, — сказала Туктамышева в интервью ТАСС.

Однако фанаты нашли более любопытное объяснение. Одновременно с Елизаветой на Гран-при Китая выступает её бойфренд Андрей Лазукин — фигурист-одиночник из группы Алексея Мишина. В короткой программе он стал лишь восьмым, однако сумел чисто исполнить тройной аксель, что ему практически никогда не удавалось. У Туктамышевой же, наоборот, проблем с этим ультрапрыжком не было, поэтому болельщики уверены, что аксель у этой пары один на двоих.

Напомним, что помимо падения на тройном акселе Туктамышева вынужденно заменила тройной тулуп на двойной. В итоге за своё выступление ученица Мишина получила 65,57 балла и расположилась на четвёртой строчке после короткой программы. Чтобы рассчитывать на попадание в финал Гран-при этого сезона Туктамышевой нужно занимать в Китае не ниже второго места. На Skate America она стала лишь третьей.