Черчесов придумал способ заменить Черышева в сборной России

Вместо травмированного полузащитника "Валенсии" в главную команду страны вызван Александр Ерохин.

Денис Черышев из-за травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против "Лилля", не сможет помочь сборной России в финальных матчах отбора на Евро-2020. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов решил заменить полузащитника "Валенсии" игроком "Зенита" Александром Ерохиным.

Для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Бельгией и Сан-Марино в расположение сборной России вызван полузащитник Александр Ерохин pic.twitter.com/d9AKh4fGCL — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2019

Если Черышев — стабильный игрок стартового состава сборной, то Ерохин, скорее, футболист ротации. В 2019 году он провёл в футболке национальной команды всего 11 минут, выйдя на замену в матче с Шотландией (2:1). Последний месяц в "Зените" выдался для Ерохина удачным: полузащитник отметился забитыми голами в ворота "Томи" и ЦСКА.

Сборная России уже обеспечила себе выход на Евро-2020. В случае побед над Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) подопечные Станислава Черчесова могут обеспечить себе первое место в группе.