Москва слишком мала. Хабиб хочет подраться на стадионе "Зенита"

По словам чемпиона UFC в лёгком весе, в российской столице нет подходящей площадки.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в рамках общения с болельщиками перед бойцовским турниром в Москве рассказал о возможности проведения поединка в российской столице. По словам Орла, он рассматривает Санкт-Петербург в качестве потенциального российского города для боя.

— Я хотел бы подраться в Москве, но здесь нет необходимого зала. Думаю, если бой прошёл бы в России, то это был бы стадион "Зенита" на 70 тысяч зрителей, — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что вместимость московского стадиона "Лужники" больше, чем у "Газпром-арены", как минимум на 10 тысяч человек.

Во время своего приезда в Москву ирландец Конор Макгрегор говорил о том, что хочет провести реванш с Хабибом в России.