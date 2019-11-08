"Зато я не насилую женщин". Хабиб объяснил, почему не берёт на бои флаг России

По словам чемпиона UFC, свой патриотизм можно проявлять и без российского триколора.

Перед московским турниром UFC чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы болельщиков. Один из них был посвящён тому, почему российский спортсмен никогда не выносит в октагон флаг родной страны, как делают многие другие бойцы.

— Я ждал этот вопрос. В отличие от некоторых людей, которые носят флаги, я не насилую женщин, не бью стариков. Я по-своему представляю свою страну. Не считаю, что, если ты не носишь флаг, — ты не патриот, — ответил Хабиб Нурмагомедов.

Ответ Нурмагомедова — прямой укол его сопернику по прошлогоднему чемпионскому бою Конору Макгрегору. Во время своего визита в Москву ирландец попытался задеть Хабиба фразой: "Я вообще не уверен, что он представляет вашу страну, ведь он не поднимает флаг России".

В своём ответе Хабиб указал на обвинения, которые сыпятся на Макгрегора: то в изнасиловании, то в избиении пенсионера.