Супердебют! 15-летняя Щербакова первой из всех фигуристок вышла в финал Гран-при

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Юная ученица Этери Тутберидзе с лёгкостью выиграла второй этап чемпионской серии.

На этапе Гран-при в китайском Чунцине завершились соревнования у женщин-одиночниц. И завершились они в четвёртый раз в этом сезоне одинаково: триумфом подопечных Этери Тутберидзе. 15-летняя дебютантка этого сезона Анна Щербакова выиграла второй для себя этап Гран-при, сделав это с присущей ей грацией и абсолютной лёгкостью.

В произвольной программе Щербакова дважды чисто исполнила сложнейший прыжок — четверной лутц. За свой прокат фигуристка набрала 152,53 балла. Её общая сумма по итогам короткой и произвольной программ — 226,04 балла. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил невероятные 15 баллов.

Благодаря победе на двух этапах Анна Щербакова официально стала первой фигуристкой, оформившей выход в финал чемпионской серии с максимальным результатом — 30 очков из 30 возможных.

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап.

Shiseido Cup of China.

Чунцин, Китай.

Женщины.

Итоговое положение:

  1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04
  2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18
  3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10
  4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,81
  5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29
  6. Эмбер Гленн (США) — 178,35
  7. Марин Хонда (Япония) — 168,09
  8. И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47
  9. Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12
  10. Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83
  11. И Су (Китай) — 139,63
  12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 131,48

Произвольная программа:

  1. Анна Щербакова (Россия) — 152,53
  2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 143,53
  3. Сатоко Мияхара (Япония) — 142,27
  4. Ю Ен (Южная Корея) — 130,32
  5. Софья Самодурова (Россия) — 121,30
  6. Эмбер Гленн (США) — 110,66
  7. Марин Хонда (Япония) — 106,36
  8. Чэнь Хунъи (Китай) — 105,68
  9. И Кристи Лен (Гонконг) — 103,57
  10. Кайлани Крейн (Австралия) — 96,82
  11. И Су (Китай) — 86,44
  12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 82,73
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