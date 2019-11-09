Супердебют! 15-летняя Щербакова первой из всех фигуристок вышла в финал Гран-при

Юная ученица Этери Тутберидзе с лёгкостью выиграла второй этап чемпионской серии.

На этапе Гран-при в китайском Чунцине завершились соревнования у женщин-одиночниц. И завершились они в четвёртый раз в этом сезоне одинаково: триумфом подопечных Этери Тутберидзе. 15-летняя дебютантка этого сезона Анна Щербакова выиграла второй для себя этап Гран-при, сделав это с присущей ей грацией и абсолютной лёгкостью.

В произвольной программе Щербакова дважды чисто исполнила сложнейший прыжок — четверной лутц. За свой прокат фигуристка набрала 152,53 балла. Её общая сумма по итогам короткой и произвольной программ — 226,04 балла. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил невероятные 15 баллов.

Благодаря победе на двух этапах Анна Щербакова официально стала первой фигуристкой, оформившей выход в финал чемпионской серии с максимальным результатом — 30 очков из 30 возможных.

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап.

Shiseido Cup of China.

Чунцин, Китай.

Женщины.

Итоговое положение:

Анна Щербакова (Россия) — 226,04 Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18 Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10 Ю Ен (Южная Корея) — 191,81 Софья Самодурова (Россия) — 185,29 Эмбер Гленн (США) — 178,35 Марин Хонда (Япония) — 168,09 И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47 Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12 Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83 И Су (Китай) — 139,63 Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 131,48

Произвольная программа: