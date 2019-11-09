Супердебют! 15-летняя Щербакова первой из всех фигуристок вышла в финал Гран-при

На этапе Гран-при в китайском Чунцине завершились соревнования у женщин-одиночниц. И завершились они в четвёртый раз в этом сезоне одинаково: триумфом подопечных Этери Тутберидзе. 15-летняя дебютантка этого сезона Анна Щербакова выиграла второй для себя этап Гран-при, сделав это с присущей ей грацией и абсолютной лёгкостью.
Anna Shcherbakova wins the Ladies event with two Quad Lutzes 🥇— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 9, 2019
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В произвольной программе Щербакова дважды чисто исполнила сложнейший прыжок — четверной лутц. За свой прокат фигуристка набрала 152,53 балла. Её общая сумма по итогам короткой и произвольной программ — 226,04 балла. Отрыв от ближайшей преследовательницы составил невероятные 15 баллов.
Благодаря победе на двух этапах Анна Щербакова официально стала первой фигуристкой, оформившей выход в финал чемпионской серии с максимальным результатом — 30 очков из 30 возможных.
Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап.
Shiseido Cup of China.
Чунцин, Китай.
Женщины.
Итоговое положение:
- Анна Щербакова (Россия) — 226,04
- Сатоко Мияхара (Япония) — 211,18
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10
- Ю Ен (Южная Корея) — 191,81
- Софья Самодурова (Россия) — 185,29
- Эмбер Гленн (США) — 178,35
- Марин Хонда (Япония) — 168,09
- И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47
- Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12
- Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83
- И Су (Китай) — 139,63
- Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 131,48
Произвольная программа:
- Анна Щербакова (Россия) — 152,53
- Елизавета Туктамышева (Россия) — 143,53
- Сатоко Мияхара (Япония) — 142,27
- Ю Ен (Южная Корея) — 130,32
- Софья Самодурова (Россия) — 121,30
- Эмбер Гленн (США) — 110,66
- Марин Хонда (Япония) — 106,36
- Чэнь Хунъи (Китай) — 105,68
- И Кристи Лен (Гонконг) — 103,57
- Кайлани Крейн (Австралия) — 96,82
- И Су (Китай) — 86,44
- Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 82,73