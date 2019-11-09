Туктамышева растопила китайский лёд, но её обокрала коварная японка

Российская спортсменка стала третьей на втором подряд этапе Гран-при и может лишиться путёвки в финал.

После ошибки в короткой программе, где Елизавете Туктамышевой не удалось исполнить её коронный тройной аксель, Императрица с блеском исправилась в произвольной. Ученица Алексея Мишина не только дважды успешно приземлила тот самый ультрапрыжок, но и по-настоящему растопила лёд и сердца китайских зрителей яркой программой под композицию Catgroove музыканта Parov Stelar. Трибуны начали аплодировать россиянке, даже не дожидаясь окончания её проката.

За своё выступление Туктамышева набрала 143,53 балла. Фигуристка растеряла возможные бонусы за чистое исполнение тройного лутца, на котором она допустила степ-аут.

Из-за этого по общей сумме чемпионку мира и Европы 2015 года обошла японская спортсменка Сатоко Мияхара (211,18 против 209,10 балла). Туктамышева заняла на Гран-при Китая третье место, и это может обернуться для неё серьёзными последствиями.

После двух этапов Гран-при в копилке Туктамышевой 22 балла за два третьих места. Столько же у американки Брэди Теннел. Больше пока только у Анны Щербаковой, которую уже точно никто не обойдёт, потому что она выбила максимум — 30 баллов.

А вот Туктамышеву могут обойти Александра Трусова, Алёна Косторная, Алина Загитова, Рика Кихира и всё та же Сатоко Мияхара. Если это случится, а вероятность такого исхода очень велика, Туктамышева не сможет принять участие в финале Гран-при, куда допускают только шесть лучших фигуристок сезона.