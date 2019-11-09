Туктамышева растопила китайский лёд, но её обокрала коварная японка

После ошибки в короткой программе, где Елизавете Туктамышевой не удалось исполнить её коронный тройной аксель, Императрица с блеском исправилась в произвольной. Ученица Алексея Мишина не только дважды успешно приземлила тот самый ультрапрыжок, но и по-настоящему растопила лёд и сердца китайских зрителей яркой программой под композицию Catgroove музыканта Parov Stelar. Трибуны начали аплодировать россиянке, даже не дожидаясь окончания её проката.
Nailed it! No wait... SLAYED it!! 👑 @Tyktamisheva— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 9, 2019
🔗 https://t.co/OBF7YNw7JC#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/0k33vN2vCS
За своё выступление Туктамышева набрала 143,53 балла. Фигуристка растеряла возможные бонусы за чистое исполнение тройного лутца, на котором она допустила степ-аут.
Из-за этого по общей сумме чемпионку мира и Европы 2015 года обошла японская спортсменка Сатоко Мияхара (211,18 против 209,10 балла). Туктамышева заняла на Гран-при Китая третье место, и это может обернуться для неё серьёзными последствиями.
После двух этапов Гран-при в копилке Туктамышевой 22 балла за два третьих места. Столько же у американки Брэди Теннел. Больше пока только у Анны Щербаковой, которую уже точно никто не обойдёт, потому что она выбила максимум — 30 баллов.
А вот Туктамышеву могут обойти Александра Трусова, Алёна Косторная, Алина Загитова, Рика Кихира и всё та же Сатоко Мияхара. Если это случится, а вероятность такого исхода очень велика, Туктамышева не сможет принять участие в финале Гран-при, куда допускают только шесть лучших фигуристок сезона.