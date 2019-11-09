"В самолёт не войдёт!" Безумные китайцы задавили Щербакову гигантским медведем

Публика на Гран-при Китая второй день подряд заваливает Анну Щербакову кучей подарков.

Победный прокат 15-летней Анны Щербаковой встретили в китайском Чунцине сумасшедшими овациями. Лёд после произвольной программы россиянки забросали мягкими игрушками, как и днём ранее. И китайская публика, граничащая с сумасшествием в своём фанатичном увлечении фигурным катанием, снова нашла чем удивить свою любимицу. Анне Щербаковой вручили гигантского медведя, который по габаритам превосходит не только саму миниатюрную спортсменку, но и её хореографа Даниила Глейхенгауза.

— А как же он в Россию полетит? Это же негабаритный багаж. Да и в самолёт-то не войдёт. Придётся дополнительный борт заказывать специально для нашей чемпионки, — рассуждали в прямом эфире Первого канала олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин и комментатор Александр Гришин.

Когда фигуристка ожидала своих оценок, держать медведя ей помогал Даниил Глейхенгауз, однако во время интервью Щербаковой пришлось справляться уже самой, и это у неё получалось чуть хуже, чем исполнять четверные лутцы в произвольной программе. Огромная игрушка буквально заваливала юную спортсменку, и той приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать подарок и продолжать отвечать на вопросы.

— Очень приятно то, как меня поддерживают. Было облегчение, когда прокат кончился, он дался мне непросто, я довольно сильно нервничала перед ним, поэтому была рада, что он закончился, причём неплохо. В финале, когда я делала поклон, полетело так много игрушек, крики с трибун, это очень приятно, — цитирует Щербакову ТАСС.

Напомним, что накануне Анну Щербакову шокировали другим подарком — плюшевым авокадо. 15-летняя фигуристка была очень удивлена, потому что презентовала такой же своей сестре и никому об этом не рассказывала.

Анна Щербакова с 15-балльным отрывом выиграла этап Гран-при в Китае и стала первой финалисткой чемпионской серии этого сезона.