Динамовец поиздевался над защитой соперника и забил гол — видео

Благодаря мячу Себастьяна Шиманского бело-голубые одержали минимальную победу над "Рубином".

Московское "Динамо" после увольнения главного тренера Дмитрия Хохлова продолжает выбираться со дна турнирной таблицы. На этот раз бело-голубые не без труда обыграли на выезде казанский "Рубин" — 1:0. Единственный гол в матче забил 20-летний польский полузащитник Себастьян Шиманский. Причём легионер явно поиздевался над защитой соперника: сначала обыграл вратаря, а затем пульнул мяч прямо в грудь игроку обороны, который уже никак не мог вынести снаряд в поле, занеся его в собственные ворота.

Встреча также запомнилась сразу двумя красными карточками. В первом тайме удаление схлопотал игрок "Рубина" Александр Зуев. Затем поле по той же причине покинул защитник "Динамо" Иван Ордец, ставший героем предыдущей встречи.

"Динамо" после победы поднялось на 11-е место, "Рубин" теперь обитает на 13-й строчке.

РПЛ, 16-й тур

"Рубин" — "Динамо" — 0:1.

Гол: Шиманский 23' (0:1).