Сборная России одержала первую победу под руководством Кудашова

Во втором матче финского этапа Еврохоккейтура россияне по буллитам обыграли шведов.

Сборная России по хоккею во втором матче на Кубок Карьяла переиграла команду Швеции — 5:4 Б.

Россияне открыли счёт в середине первого периода: Антон Слепышев классным броском из левого круга вбрасывания пробил голкипера шведов Магнуса Хелльберга — 1:0.

Упрочить преимущество подопечным Алексея Кудашова удалось спустя четыре минуты: нападающий Дамир Жафяров здорово поборолся перед воротами шведской сборной, забросив первую шайбу за сборную России — 2:0.

На экваторе второго периода шведы получили право на исполнение буллита, который красиво исполнил Карл Клингберг — 2:1.

Ещё до второго перерыва россияне вернули себе преимущество в две шайбы, стараниями Кирилла Семёнова реализовав большинство — 3:1.

В середине заключительной двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами, в обоих случаях разыграв лишнего игрока. На гол Микаэля Викстранда сборная России ответила точным попаданием Никиты Сошникова — 4:2.

Спустя две минуты шведам вновь удалось подобраться к россиянам на расстояние в одну шайбу: Фредрик Хандемарк в ближнем бою переиграл российского голкипера Игоря Бобкова — 4:3. А за две минуты до финальной сирены подопечные Юхана Гарпенлёва впервые в матче счёт сравняли, переведя игру в овертайм — 4:4.

Овертайм удачи командам не принёс, а в послематчевых буллитах точнее оказались россияне. Победный бросок на счету Никиты Сошникова.

5:4 — сборная России одерживает первую победу под руководством Алексея Кудашова. Заключительный матч на турнире наша команда проведёт завтра, 10 ноября. Соперником россиян будет сборная Чехии. Начало встречи в 14:30 (мск).

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Сборная России — Сборная Швеции — 5:4 Б (2:0; 1:1; 1:3; 0:0; 1:0).