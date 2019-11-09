"Ростов" внезапно упустил победу над одним из аутсайдеров РПЛ

После увольнения главного тренера Александра Григоряна "Тамбов" творит чудеса в РПЛ. Скромная команда, которая ещё недавно прозябала на последнем месте в турнирной таблице, побеждает одного соперника за другим. На этот раз не устоял даже претендующий на чемпионство "Ростов".
Ростовчане открыли счёт в матче усилиями исландского легионера Бьёрна Сигурдарсона. Однако затем пропустили дважды подряд: в составе "Тамбова" отличились Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов.
Итоговый счёт встречи — 2:1. "Тамбов" одерживает волевую победу, которая становится для него третьей подряд в РПЛ. Теперь тамбовчане идут на 13-м месте в таблице. "Ростов" же упускает шанс догнать "Зенит" и остаётся на второй строчке.
РПЛ, 16-й тур.
"Ростов" — "Тамбов" — 1:2.
Голы: Сигурдарсон 7' (1:0), Мелкадзе 52' (1:1), Обухов 70' (1:2).