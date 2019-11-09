"Спартак" вспомнил 90-е и разыграл лихую голевую комбинацию

Гол аргентинца Эсекьеля Понсе в итоге стал победным в игре против самарских "Крыльев Советов".

Московский "Спартак" сумел реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от тульского "Арсенала". На этот раз красно-белые на своём поле принимали самарские "Крылья Советов". И на этот раз команда Доменико Тедеско показала не только нужный результат, но и красивую игру.

"Спартак" открыл счёт в матче уже на третьей минуте. Выверенную комбинацию со "стеночками и забеганиями", словно из 90-х, завершил точным ударом аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. Форвард проткнул мяч мимо голкипера после выверенного паса Зелимхана Бакаева, который вышел на второе место в РПЛ по количеству голевых передач.

А через 80 минут, когда самарцы из-за двух удалений остались вдевятером, точку в матче поставил уже сам Бакаев. Полузащитник "Спартака" чётко реализовал пенальти.

2:0 — "Спартак" побеждает и взлетает на шестое место в турнирной таблице. До ЦСКА осталось всего шесть очков. "Крылья Советов" зависли на девятом месте.

РПЛ, 16-й тур

"Спартак" — "Крылья Советов" — 2:0.

Голы: Понсе 3' (1:0), Бакаев 83' (2:0, пен.).