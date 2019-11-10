"Спартак" не сыграет на турнире в США из-за проблем с визами

Красно-белые должны были в январе во время сборов принять участие в турнире Florida Cup вместе с командами "Коринтианс", "Палмейрас" (обе — Бразилия) и "Атлетико Насьональ" (Колумбия).

Московский "Спартак" не примет участия в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз. Об этом сообщил президент клуба Леонид Федун.

— К сожалению, у нас возникли проблемы с визовой поддержкой. Хотя мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но Посольство США визы до сих пор не даёт. Скорее всего, нам придётся отказаться от турнира, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, "Спартак" должен был сыграть на Florida Cup с 15 по 18 января.