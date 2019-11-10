Крушение иллюзий. Турнир UFC в Москве показал реальный уровень российского ММА

Прошедший накануне на "ЦСКА-арене" турнир UFC Fight Night 163 дал объективную оценку уровню российского ММА — отечественные бойцы на данный момент уж точно не лучшие в мире. Спортсмены, становившиеся обладателями чемпионских поясов в различных российских лигах, при переходе в UFC терпят поражения в поединках не с самой топовой оппозицией. Надо признать, что подвиг Хабиба в восьмиугольнике может остаться единственным в своём роде ещё на долгие годы для России…

Несмотря на то что сам Хабиб и его отец Абдулманап Нурмагомедов пророчат следующее чемпионство Исламу Махачеву, всё же ближе к поясу организации представитель полулёгкого дивизиона Забит Магомедшарипов (18-1-0). По словам самого бойца, он уже готов принять чемпионский бой с победителем противостояния между Максом Холлоуэем и Алексом Волкановски, которое состоится 14 декабря. Но сделает ли такое предложение руководство UFC россиянину после победы над 11-м номером рейтинга — вопрос. С другой стороны, Хабиб Нурмагомедов и вовсе стал чемпионом организации, выиграв как раз таки у находившегося на 11-й строчке рейтинга Эла Яквинты… Но действительно ли Магомедшарипов уже готов к бою за пояс?

Поединок против Каттара продлился все три раунда, и в первых двух преимущество Забита не вызывало сомнений. Да, дагестанец выглядел немного зажатым и не столь креативным, каким его привыкли видеть фанаты ММА, но всё же именно дагестанец вёл бой в первые десять минут состязания, расстреливая американца самыми различными ударами ногами. Во втором раунде зрители увидели удар с разворота в исполнении Магомедшарипова, а также фирменную подсечку и даже удар ногой из арсенала капоэйры.

В третьей пятиминутке силы стали покидать хозяина клетки, и Забит откровенно перестал наносить удары ногами, перейдя на бокс. Но в этом компоненте лучше выглядел Кэлвин, для которого бокс, как оказалось, является родной стихией. Стало заметным, что именно сейчас — в третьей пятиминутке — Каттар по-настоящему раскрылся и готов к подвигу. Показательным стал эпизод в концовке боя, в котором американец, оказавшись на спине, стал яростно наносить удары по находившемуся сверху Забиту, фактически не дав оппоненту что-либо сделать в более выгодной позиции…

Магомедшарипов выиграл у Каттара единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28), но, если этот поединок состоял бы не из трёх, а из пяти раундов, результат мог бы быть другим. Дагестанскому Zabeast, прежде чем выйти на титульную охоту, жизненно необходимо проверить себя в пятираундовом противостоянии с противником из категории топ. Идеальными выглядят варианты в лице Брайана Ортеги и Яира Родригеса. Магомедшарипов ещё ни разу не проводил в клетке более трёх раундов, тогда как у действующего чемпиона UFC Макса Холлоуэя таких поединков в карьере было три. И один бой дошёл до четвёртого раунда. Забит действительно очень близок к бою за пояс. И здесь будет важно подойти к этому шансу во всеоружии. Не только ментально…

В со-главном событии вечера столичный тяжеловес Александр Волков (31-7-0) предсказуемо превзошёл экс-футболиста Грега Харди (5-2-0), но сделал это в достаточно скучной и однообразной манере, явно стараясь не рисковать. Привет Деррику Льюису…

Турнир UFC Fight Night 163 оказался чёрным сразу для восьми российских спортсменов.

Экс-чемпион Fight Nights Global в среднем весе Роман Копылов (8-1-0) провалил дебют в восьмиугольнике, проиграв за 59 секунд до окончания поединка Карлу Роберсону удушающим приёмом.

Также дебют в лучшей лиге мира оказался провальным и для Абубакара Нурмагомедова (15-3-1). Кузен Хабиба уже в первом раунде был вынужден постучаться в знак сдачи, попавшись в треугольник Давида Завады. Неожиданно…

Известный по выступлениям в Fight Nights Global и агрессивному поведению чеченец Зелим Имадаев (8-2-0) проиграл во втором из двух поединков в UFC, на этот раз оказавшись в нокауте по итогам встречи с англичанином Дэнни Робертсом. Наверняка руководство лиги даст зрелищному ударнику ещё один шанс в восьмиугольнике, и этот шанс станет судьбоносным для Имадаева.

По похожему сценарию складывается судьба в UFC и дагестанского полутяжа Хадиса Ибрагимова (8-2-0). Живущий и тренирующийся в Санкт-Петербурге боец до прихода в американский промоушен был чемпионом М-1 и рассматривался специалистами как один из возможных претендентов на пояс UFC, но в компании Даны Уайта дела у Хадиса идут плохо. Ибрагимов проиграл свой второй бой, уступив на этот раз по очкам 39-летнему ветерану Эду Херману. До сих пор остаётся загадкой, каким всё же был геймплан россиянина, все три раунда "съедавшего" колени американца…

Первое поражение в UFC потерпел ещё один экс-чемпион М-1 Рамазан Эмеев (18-4-0). Винстрик дагестанца из трёх побед в UFC неожиданно прервал Энтони Рокко Мартин, одолевший представителя БК "Горец" единогласным решением. Огромный шаг назад для Эмеева.

Якутский боец Григорий Попов (13-4-0) повторил антирекорд Имадаева и Ибрагимова, также проиграв во втором подряд поединке в UFC. Бой с Дэйви Грантом получился достаточно упорным. И надо признать, что Попов мог рассчитывать как минимум на ничью, но увы… Увидим ли мы Григория в восьмиугольнике ещё раз?

Наконец, ещё двумя неудачниками ивента в Москве стали Александр Яковлев (25-10-1) и Сергей Хандожко (26-6-1). Но если Хонда предсказуемо проиграл топовому соотечественнику Рустаму Хабилову (24-4-0) и, как говорится, глазом при этом не моргнул, то поражение ветерана М-1 Александра Яковлева оказалось слегка неожиданным. Браво, Рузвельт Робертс!

Эту же похвалу можно адресовать и дагестанским полутяжеловесам Магомеда Анкалаева (12-1-0) и Шамиля Гамзатова (14-0-0). Экс-чемпион лиги "Ахмат" смог зрелищно нокаутировать южноафриканца Дальча Лунгиамбулу ударом пятки, тем самым доведя свою победную серию в восьмиугольнике до трёх поединков. А непобеждённый Гамзатов провёл отличный дебют в UFC, одолев по очкам крепкого бразильца Клидсона Абреу.

Турнир UFC Fight Night 163 получился достаточно драматичным, но вряд ли он пришёлся по вкусу российским фанатам смешанных единоборств. В нашей стране ещё не привыкли к тому, что приезжие бойцы могут побеждать в большей части поединков. В 2020 году это, возможно, уже войдёт в привычку…