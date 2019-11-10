"Вечный неудачник". Конор Макгрегор троллит поражение брата Нурмагомедова в UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал итог выступления на турнире UFC Fight Night 163 в Москве своего двоюродного брата Абубакара Нурмагомедова, проигравшего вчера, 9 ноября, Давиду Заваде из Германии. Не осталось это поражение и без внимания экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

— Никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Всё от Всевышнего в этой жизни. Есть вещи посерьёзнее, брат, — написал Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в Instagram.

Напомним, Орёл лично настоял на том, чтобы Абубакар был принят в UFC после инцидента, произошедшего сразу же после поединка Хабиба против Конора Макгрегора осенью прошлого года. Кузен чемпиона вступил в драку с ирландцем, получив рассечение на лице, и был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией. Президент UFC Дана Уайт, комментируя по горячим следам случившееся в Лас-Вегасе, пригрозил, что все участники массовой драки больше никогда не переступят порог октагона, но в итоге дагестанскому чемпиону удалось пролоббировать контракт своего двоюродного брата, так же как и возвращение в "восьмиугольник" другого участника потасовки — Зубайры Тухугова.

Поражение Абубакара Нурмагомедова в рамках дебюта в UFC прокомментировал и Конор Макгрегор.

— Он постучал ему по лбу. Если вы можете постучать ему по лбу, то вы можете ударить ему в лоб. Он ушёл. Нурмаготаптап. Вечный неудачник, — написал Ноториус в "Твиттере". Но позже неожиданно Конор этот твит удалил.

Сам Абубакар своё выступление пока никак не комментирует.