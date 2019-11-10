Самый возрастной игрок "Зенита" отдал гениальный пас, который всё и решил

Автором единственного гола в матче "Арсенал" — "Зенит" стал форвард Сердар Азмун. Правда, забил он после прекрасной игры Юрия Жиркова, который отдал пас на Караваева, а тот уже на иранца.
Теперь "Зенит" увеличивает свой отрыв от ближайшего преследователя — "Ростова" — на шесть очков. Отметим, что приблизиться к "Зениту" могут "Локомотив" и "Краснодар", которые сегодня сыграют в Москве.
РПЛ. 16-й тур
"Арсенал" — "Зенит" — 0:1
Голы: Азмун 64' (0:1)
Турнирное положение
1. "Зенит" — 36 очков (16 игр)
2. "Ростов" — 30 (16)
3. "Локомотив" — 30 (15)
4. "Краснодар" — 29 (15)