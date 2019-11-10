Сборная России по хоккею поражением завершила своё выступление на Кубке Карьяла

Подопечные Алексея Кудашова потерпели второе поражение на турнире, проиграв чешской сборной — 0:3.

Сборная России по хоккею поражением завершила своё выступление на финском этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла. В последнем матче на турнире россияне со счётом 0:3 проиграли сборной Чехии.

Чехи открыли счёт на 11-й минуте встречи стараниями Якуба Коваржа. Вторую шайбу подопечные Милоша Ржиги забросили в середине третьего периода, играя в большинстве: Лукаш Седлак реализовал численный перевес своей команды — 2:0. Третий гол чехи забили за 15 секунд до финальной сирены уже в пустые ворота, отличился Анджей Нестрашил — 3:0.

Сборная Чехии, одержав три победы и набрав 8 очков, стала победителем Кубка Карьяла. Россияне после двух поражений и одной победы с двумя набранными баллами занимают третью строчку в турнирной таблице. Итоговое место российской команды определится после матча сборных Финляндии и Швеции.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Сборная Чехии — Сборная России — 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)