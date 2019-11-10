Долгожданный гол Чалова спас ЦСКА в Сочи. Форвард не забивал почти 850 минут

"Сочи" дома начал смело и уже на седьмой минуте вышел вперёд. Счёт открыл Андрей Мостовой.
Затем счёт на табло стал равным из-за автогола Михи Мевли.
В концовке первого тайма "Сочи" снова вышел вперёд благодаря реализованному пенальти Дмитрия Полоза.
Уже во втором тайме Иван Обляков сравнял счёт — 2:2.
Но исход встречи решил красивый гол Фёдора Чалова — 3:2. Для молодого форварда это первый за 843 минуты гол.
У команды Александра Точилина большие проблемы продолжаются. "Сочи" всё также занимает последнее место в турнирной таблице, а вот подопечные Виктора Гончаренко поднимаются на третье место с 30 очками.
РПЛ. 16-й тур
"Сочи" — ЦСКА — 2:3.
Голы: Мостовой 7' (1:0), Мевля 16' (1:1), Полоз 45+3' (2:1), Обляков 52' (2:2), Чалов 55' (2:3).