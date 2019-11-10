Долгожданный гол Чалова спас ЦСКА в Сочи. Форвард не забивал почти 850 минут

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"Сочи" дважды вёл в счёте, но гол Фёдора Чалова решил исход встречи 16-го тура чемпионата России — 3:2.

"Сочи" дома начал смело и уже на седьмой минуте вышел вперёд. Счёт открыл Андрей Мостовой.

Затем счёт на табло стал равным из-за автогола Михи Мевли.

В концовке первого тайма "Сочи" снова вышел вперёд благодаря реализованному пенальти Дмитрия Полоза.

Уже во втором тайме Иван Обляков сравнял счёт — 2:2.

Но исход встречи решил красивый гол Фёдора Чалова — 3:2. Для молодого форварда это первый за 843 минуты гол.

У команды Александра Точилина большие проблемы продолжаются. "Сочи" всё также занимает последнее место в турнирной таблице, а вот подопечные Виктора Гончаренко поднимаются на третье место с 30 очками.

РПЛ. 16-й тур

"Сочи" — ЦСКА — 2:3.

Голы: Мостовой 7' (1:0), Мевля 16' (1:1), Полоз 45+3' (2:1), Обляков 52' (2:2), Чалов 55' (2:3).

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