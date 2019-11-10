Часто травмируемый Дзагоев вернулся в игру спустя год

29-летний российский полузащитник в последний раз выходил на поле в ноябре прошлого года.

Алан Дзагоев на 85-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Сочи" — ЦСКА вышел на замену Николы Влашича. Для него это первое появление на поле спустя почти год. В последний раз он играл 3 ноября 2018 года.

Напомним, что последней травмой Дзагоева были "кресты", которые он порвал на сборе в Испании. Из-за этого он вынужден был пропустить большой отрезок времени.

Сам матч завершился волевой победой ЦСКА со счётом 3:2.