Польский лидер "Локомотива" получил жуткую травму головы — видео

Заключительный матч 16-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" — "Краснодар" завершился ничьей. Первыми счёт открыли хозяева поля благодаря усилиям Гжегожа Крыховяка.
В концовке первого тайма Маркус Берг сравнял счёт — 1:1.
Больше голов забито не было, однако памятным эпизодом стало столкновение Крыховяка и Ари. Футболисты упали, при этом Гжегож сильно ударился головой. Это не позволило ему продолжить встречу.
Интересно ваше мнение, это жёлтая или красная карточка? pic.twitter.com/7FTtuolFcW— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 10, 2019
Теперь команда Сёмина с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице, а "Краснодар" — пятое (30 очков).
Впереди у Российской премьер-лиги перерыв на матчи сборных.
РПЛ. 16-й тур
"Локомотив" — "Краснодар" — 1:1
Голы: Крыховяк 41' (1:0), Берг 45+2' (1:1)