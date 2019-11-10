Польский лидер "Локомотива" получил жуткую травму головы — видео

Сам матч "железнодорожников" с "Краснодаром" в Москве завершился ничейным результатом, где отличился Гжегож Крыховяк, а потом получил травму.

Заключительный матч 16-го тура чемпионата России по футболу "Локомотив" — "Краснодар" завершился ничьей. Первыми счёт открыли хозяева поля благодаря усилиям Гжегожа Крыховяка.

В концовке первого тайма Маркус Берг сравнял счёт — 1:1.

Больше голов забито не было, однако памятным эпизодом стало столкновение Крыховяка и Ари. Футболисты упали, при этом Гжегож сильно ударился головой. Это не позволило ему продолжить встречу.

Интересно ваше мнение, это жёлтая или красная карточка? pic.twitter.com/7FTtuolFcW — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) November 10, 2019

Теперь команда Сёмина с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице, а "Краснодар" — пятое (30 очков).

Впереди у Российской премьер-лиги перерыв на матчи сборных.

РПЛ. 16-й тур

"Локомотив" — "Краснодар" — 1:1

Голы: Крыховяк 41' (1:0), Берг 45+2' (1:1)