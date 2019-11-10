Звезда "Кухни" Назаров стал мемом после матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

Российский актёр Дмитрий Назаров в первом ряду сидел на главном футбольном матче этих выходных.

Актёра и давнего болельщика московского "Спартака" Дмитрия Назарова приметили на матче "Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Фотография с ним на первом ряду и лежащим Мохамедом Салахом моментально разлетелась в Сети.

На матче Ливерпуля с Сити был замечен актер Назаров. На первом ряду! Вот это, я понимаю, фанат. Видимо, сериал КУХНЯ в Англии снимают теперь))) @Aleksey_smr @OdinaevFY pic.twitter.com/UmdXyqdn6j — Аракчеев Владимир (@vladimir_camapa) November 10, 2019

Назаров сразу же стал мемом.

"Пишет очередное стихотворение про Карреру" — так шутили в "Твиттере", вспомнив, что капитан "Спартака" Денис Глушаков был отправлен в дубль за лайк под постом Назарова, где он в стихах раскритиковал итальянского тренера.

Уникальные кадры: Дмитрий Назаров пишет очередное стихотворение про Карреру во время матча Ливерпуль - Ман Сити#полоумныйонлайн pic.twitter.com/c09mhSu9Bv — СРА4ТВ (@sra4tv) November 10, 2019

Отметим, что сам матч завершился победой "Ливерпуля" со счётом 3:1. Голами отличились Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане, единственный мяч у "горожан" забил Бернарду Силва.

Интересно, что подопечные Юргена Клоппа не проигрывают на "Энфилде" в АПЛ уже 931-й день.