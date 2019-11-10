Звезда "Кухни" Назаров стал мемом после матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити"

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Российский актёр Дмитрий Назаров в первом ряду сидел на главном футбольном матче этих выходных.

Актёра и давнего болельщика московского "Спартака" Дмитрия Назарова приметили на матче "Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Фотография с ним на первом ряду и лежащим Мохамедом Салахом моментально разлетелась в Сети.

Назаров сразу же стал мемом.

<p>Скриншот <a href="https://t.me/AnatoByshovets" target="_blank">телеграм-канал Светоч</a></p>

"Пишет очередное стихотворение про Карреру" так шутили в "Твиттере", вспомнив, что капитан "Спартака" Денис Глушаков был отправлен в дубль за лайк под постом Назарова, где он в стихах раскритиковал итальянского тренера.

Отметим, что сам матч завершился победой "Ливерпуля" со счётом 3:1. Голами отличились Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане, единственный мяч у "горожан" забил Бернарду Силва.

Интересно, что подопечные Юргена Клоппа не проигрывают на "Энфилде" в АПЛ уже 931-й день.

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