Аморальное поведение украинских фанатов довело до слёз Тайсона

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Болельщики киевского "Динамо" во время матча с донецким "Шахтёром" в Харькове кричали расистские оскорбления в адрес бразильских игроков "горняков".

Из-за неподобающего поведения фанатов киевского "Динамо" был приостановлен матч с "Шахтёром". Главный арбитр увёл игроков в подтрибунное поведение на несколько минут, но прежде бразильские игроки "Шахтёра" Тайсон и Дентиньо расплакались прямо на поле из-за оскорбительных выкриков в их адрес.

Капитан "Шахтёра" Тайсон на эмоциях даже показал средний палец фанатам и пнул в их сторону мяч. После того как футболисты вернулись на поле, арбитр показал ему за это красную карточку.

Сам матч завершился победой "Шахтёра" с минимальным счётом (1:0).

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