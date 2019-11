Звезда сериала "Кухня" и давний футбольный болельщик Дмитрий Назаров в своём инстаграме выкладывает песни собственного сочинения. На этот раз песня была о матче "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" (3:1).

В песне, которую Назаров исполнит вместе с супругой и актрисой Ольгой Васильевой, есть следующие строчки:

"Ливерпуль" побил "Ман Сити"

Сине-бело-голубой.

"Сити" был всегда в зените,

А теперь он как "Зенит".

Yes, Yes, Yes of course,

Парни жарят толстых коз".

Напомним, что Назаров стал настоящим мемом после этого матча. Скриншот с трансляции, где он сидит в первом ряду, а рядом на поле лежит Мохаммед Салах, активно обсуждалось в Сети.