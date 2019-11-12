Наши хоккеисты просто рвут и мечут в НХЛ. Топ-10 невероятных голов недели

Лайф представляет десятку лучших голов в Национальной хоккейной лиге, забитых на прошедшей неделе нашими соотечественниками.

10. Евгений Дадонов ("Флорида Пантерз")

Быстрота, взаимопонимание, точность — такими тремя словами можно описать гол нападающего "пантер" Евгения Дадонова в ворота "Рейнджерс".

Evgenii Dadonov slams home the Barkov dish on the power play!#FLAPanthers pic.twitter.com/hS1e6mocu4 — HD365 (@HockeyDaily365) November 10, 2019

9. Иван Барбашев ("Сент-Луис Блюз")

Шайба в ворота "Калгари" стала второй для форварда "музыкантов" Ивана Барбашева в нынешнем сезоне. Россиянин после броска партнёра оказался первым на добивании и открыл счёт в матче.

8. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")

Судя по всему, Евгений полностью восстановился после травмы, полученной в самом начале сезона. В игре против "Айлендерс" Джино продемонстрировал, как должен действовать центральный нападающий перед воротами соперника.

Evgeni Malkin brings the Penguins all the way back to tie it up!#LetsGoPens pic.twitter.com/NYysRRPw2W — HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019

7. Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Артемий Панарин продолжает зажигать в Нью-Йорке и за его пределами, отрабатывая свой недешёвый 12-миллионный кусок хлеба. Во встрече с "Каролиной" россиянин после выверенной передачи из-за ворот в касание открыл счёт в игре.

Artemi Panarin slams home the gorgeous Ryan Strome feed to open the scoring!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/1iOKHK2CXo — HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019

6. Никита Гусев ("Нью-Джерси Девилз")

Несмотря на то что к Гусеву есть вопросы по игре со стороны тренерского штаба "Нью-Джерси", хладнокровия и уверенности в своих силах Никите не занимать. Чёткое исполнение буллита в матче с "Виннипегом" — яркое тому подтверждение.

What 👏🏻 a 👏🏻shot 👏🏻



Gusev in SO!!! pic.twitter.com/QciV4XBIxZ — New Jersey Devils (@NJDevils) November 6, 2019

5. Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")

Болельщики "Вашингтона" уже успели соскучиться по птичке в исполнении Евгения Кузнецова, которую российский нападающий после кокаинового скандала спрятал где-то внутри себя. И вот на первой минуте игры с "Вегасом" Кузя выпустил её на свободу, блестяще переиграв вратаря "рыцарей" Марка-Андре Флёри.

4. Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс")

Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич в матче против "Каролины", как на тренировке, прокатился перед голкипером Петром Мразеком и зажёг красный свет за его воротами. Чем занималась оборона "ураганов" в этот момент — большой вопрос.

Pavel Buchnevich! What a move! What a goal! Wonderful effort by Buchnevich to put the Rangers up 2!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/qP29B9ro0u — HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019

3. Артём Анисимов ("Оттава Сенаторз")

Российский форвард "Оттавы" Артём Анисимов в игре с "Лос-Анджелесом" здорово сыграл на пятаке у чужих ворот. И даже отчаянные попытки нападающего "королей" Ильи Ковальчука помешать Артёму отличиться оказались бессильны.

Artem Anisimov breaks the tie for the Senators!#GoSensGo pic.twitter.com/upbeFqSTNJ — HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019

2. Никита Гусев ("Нью-Джерси Девилз")

Классно разыграли выход два в одного нападающие "Нью-Джерси" Джек Хьюз и Никита Гусев. У голкипера "Калгари" Дэвида Риттича практически не было шансов на отражение атаки "дьяволов".

1. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")

На этот гол Никиты Кучерова в ворота "Баффало" хочется смотреть снова и снова: великолепная передача верхом прошла от Брэйдена Поинта точно в крюк Никите, после чего россиянин броском в касание распечатал ворота Эндрю Хаммонда.