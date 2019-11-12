Наши хоккеисты просто рвут и мечут в НХЛ. Топ-10 невероятных голов недели

10. Евгений Дадонов ("Флорида Пантерз")
Быстрота, взаимопонимание, точность — такими тремя словами можно описать гол нападающего "пантер" Евгения Дадонова в ворота "Рейнджерс".
Evgenii Dadonov slams home the Barkov dish on the power play!#FLAPanthers pic.twitter.com/hS1e6mocu4— HD365 (@HockeyDaily365) November 10, 2019
9. Иван Барбашев ("Сент-Луис Блюз")
Шайба в ворота "Калгари" стала второй для форварда "музыкантов" Ивана Барбашева в нынешнем сезоне. Россиянин после броска партнёра оказался первым на добивании и открыл счёт в матче.
That fourth line is buzzin' early. #stlblues pic.twitter.com/ESCAnczX9c— St. Louis Blues (@StLouisBlues) November 10, 2019
8. Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз")
Судя по всему, Евгений полностью восстановился после травмы, полученной в самом начале сезона. В игре против "Айлендерс" Джино продемонстрировал, как должен действовать центральный нападающий перед воротами соперника.
Evgeni Malkin brings the Penguins all the way back to tie it up!#LetsGoPens pic.twitter.com/NYysRRPw2W— HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019
7. Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс")
Артемий Панарин продолжает зажигать в Нью-Йорке и за его пределами, отрабатывая свой недешёвый 12-миллионный кусок хлеба. Во встрече с "Каролиной" россиянин после выверенной передачи из-за ворот в касание открыл счёт в игре.
Artemi Panarin slams home the gorgeous Ryan Strome feed to open the scoring!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/1iOKHK2CXo— HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019
6. Никита Гусев ("Нью-Джерси Девилз")
Несмотря на то что к Гусеву есть вопросы по игре со стороны тренерского штаба "Нью-Джерси", хладнокровия и уверенности в своих силах Никите не занимать. Чёткое исполнение буллита в матче с "Виннипегом" — яркое тому подтверждение.
What 👏🏻 a 👏🏻shot 👏🏻— New Jersey Devils (@NJDevils) November 6, 2019
Gusev in SO!!! pic.twitter.com/QciV4XBIxZ
5. Евгений Кузнецов ("Вашингтон Кэпиталз")
Болельщики "Вашингтона" уже успели соскучиться по птичке в исполнении Евгения Кузнецова, которую российский нападающий после кокаинового скандала спрятал где-то внутри себя. И вот на первой минуте игры с "Вегасом" Кузя выпустил её на свободу, блестяще переиграв вратаря "рыцарей" Марка-Андре Флёри.
58 seconds in and @Kuzya92 hits the bird! #CapsKnights pic.twitter.com/EsKpB0cUid— Washington Capitals (@Capitals) November 10, 2019
4. Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс")
Российский форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич в матче против "Каролины", как на тренировке, прокатился перед голкипером Петром Мразеком и зажёг красный свет за его воротами. Чем занималась оборона "ураганов" в этот момент — большой вопрос.
Pavel Buchnevich! What a move! What a goal! Wonderful effort by Buchnevich to put the Rangers up 2!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/qP29B9ro0u— HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019
3. Артём Анисимов ("Оттава Сенаторз")
Российский форвард "Оттавы" Артём Анисимов в игре с "Лос-Анджелесом" здорово сыграл на пятаке у чужих ворот. И даже отчаянные попытки нападающего "королей" Ильи Ковальчука помешать Артёму отличиться оказались бессильны.
Artem Anisimov breaks the tie for the Senators!#GoSensGo pic.twitter.com/upbeFqSTNJ— HD365 (@HockeyDaily365) November 8, 2019
2. Никита Гусев ("Нью-Джерси Девилз")
Классно разыграли выход два в одного нападающие "Нью-Джерси" Джек Хьюз и Никита Гусев. У голкипера "Калгари" Дэвида Риттича практически не было шансов на отражение атаки "дьяволов".
Talk to me Goose#WeAreTheOnes | #NJDevils pic.twitter.com/UDGw22fxFy— New Jersey Devils (@NJDevils) November 8, 2019
1. Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг")
На этот гол Никиты Кучерова в ворота "Баффало" хочется смотреть снова и снова: великолепная передача верхом прошла от Брэйдена Поинта точно в крюк Никите, после чего россиянин броском в касание распечатал ворота Эндрю Хаммонда.
LETHAL. 🔥#NHLGlobalSeries pic.twitter.com/YvtqdbYInC— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 8, 2019