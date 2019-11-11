Загитова снова круче? Медведева представила номер под песню Билли Айлиш

На видео запечатлён всего лишь тренировочный прокат фигуристки: без костюма и непосредственно шоу.

Евгения Медведева продемонстрировала свой новый показательный номер. На видео спортсменка катается под композицию idontwannabeyouanymore (рус. — ябольшенехочубытьтобой) своей любимой певицы Билли Айлиш. Ролик представляет собой съёмку тренировки двукратной чемпионки мира и Европы в "Торонто крикет клаб".

Сравнения с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой снова напрашиваются сами собой. Во-первых, хотя бы потому, что подопечная Тутберидзе тоже недавно аналогичным образом представляла новый показательный номер. И там всё было совсем на другом уровне: фигуристка продемонстрировала полноценный образ на специально оборудованной площадке со световыми эффектами и скользящей за ней камерой. Видео Медведевой же смотрится гораздо проще, потому что снято в тренировочных условиях на камеру смартфона.

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Кроме того, Алина Загитова изначально для этого сезона подготовила показательный номер как раз под песню той же Билли Айлиш. От программы под Bad Guy пришлось отказаться из-за скандала с плагиатом, но даже переработанный вариант выглядел хореографически интереснее. Хотя, возможно, всё дело в антураже съёмки.

Медведева предстанет перед российской публикой уже на этой неделе. Спортсменка будет участвовать в пятом этапе Гран-при — Rostelecom Cup 2019, который пройдёт в Москве с 15 по 17 ноября.