Кузнецов разбушевался и забивает. О кокаиновом скандале уже никто не помнит

Российский хоккеист "Вашингтона" Евгений Кузнецов оформил дубль в ворота "Аризоны", однако это не спасло его клуб от поражения.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в родных стенах по буллитам уступил "Аризоне Койотс" — 3:4. Две шайбы в составе "столичных" забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

"Аризона" в первом периоде открыла счёт благодаря голу Клэйтона Келлера на 15-й минуте встречи. В самом начале второго игрового отрезка гости увеличили своё преимущество, забросив две шайбы в течение одной минуты стараниями Кристиана Фишера и Михаэля Грабнера — 3:0.

Хоккеисты "Вашингтона" за оставшиеся два периода сумели отыграться и перевести игру в овертайм. В середине второй двадцатиминутки Евгений Кузнецов сократил отрыв в счёте, здорово переиграв голкипера "Аризоны" Антти Раанта — 1:3.

Он же на старте заключительного периода заставил во второй раз капитулировать финского вратаря "койотов", забросив свою восьмую шайбу в текущей регулярке — 2:3.

Oh my Kuzy backhand! Down one pic.twitter.com/AaAZCTezhB — Washington Capitals (@Capitals) November 12, 2019

Сравнял же счёт за минуту с небольшим до финальной сирены форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши. Стоит отметить, что Кузнецов мог бы оформить хет-трик, но американский нападающий оказался расторопнее россиянина в этом голевом эпизоде.

TJ OSHIE 4 PRESIDENT PART 77!!!!! pic.twitter.com/Op6Hq20S5F — Washington Capitals (@Capitals) November 12, 2019

В овертайме командам забить не удалось, а в послематчевых бросках победу праздновали гости. 3:4 — "Вашингтон" прерывает свою победную серию из шести матчей.

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