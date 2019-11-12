Кузнецов разбушевался и забивает. О кокаиновом скандале уже никто не помнит

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в родных стенах по буллитам уступил "Аризоне Койотс" — 3:4. Две шайбы в составе "столичных" забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.
"Аризона" в первом периоде открыла счёт благодаря голу Клэйтона Келлера на 15-й минуте встречи. В самом начале второго игрового отрезка гости увеличили своё преимущество, забросив две шайбы в течение одной минуты стараниями Кристиана Фишера и Михаэля Грабнера — 3:0.
Хоккеисты "Вашингтона" за оставшиеся два периода сумели отыграться и перевести игру в овертайм. В середине второй двадцатиминутки Евгений Кузнецов сократил отрыв в счёте, здорово переиграв голкипера "Аризоны" Антти Раанта — 1:3.
5-holer! pic.twitter.com/PU5h3ORO6n— Washington Capitals (@Capitals) November 12, 2019
Он же на старте заключительного периода заставил во второй раз капитулировать финского вратаря "койотов", забросив свою восьмую шайбу в текущей регулярке — 2:3.
Oh my Kuzy backhand! Down one pic.twitter.com/AaAZCTezhB— Washington Capitals (@Capitals) November 12, 2019
Сравнял же счёт за минуту с небольшим до финальной сирены форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши. Стоит отметить, что Кузнецов мог бы оформить хет-трик, но американский нападающий оказался расторопнее россиянина в этом голевом эпизоде.
TJ OSHIE 4 PRESIDENT PART 77!!!!! pic.twitter.com/Op6Hq20S5F— Washington Capitals (@Capitals) November 12, 2019
В овертайме командам забить не удалось, а в послематчевых бросках победу праздновали гости. 3:4 — "Вашингтон" прерывает свою победную серию из шести матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
- "Вашингтон Кэпиталз" — "Аризона Койотс" — 3:4 Б (0:1; 1:2; 2:0; 0:0; 0:2)
- "Каролина Харикейнз" — "Оттава Сенаторз" — 8:2 (2:0; 3:1; 3:1)