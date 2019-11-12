Овечкин обскакал Кросби в гонке бомбардиров

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Александр Великий набрал 1234-е очко в НХЛ, что позволило россиянину превзойти результат именитого канадца в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин благодаря результативной передаче в матче с "Аризоной" (3:4 Б) вышел на чистое 39-е место в истории НХЛ среди бомбардиров.

Российский нападающий набрал 1234-е (671+562) очко в чемпионатах Национальной хоккейной лиги. По этому показателю Ови обошёл капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, в активе которого 1233 (461+782) балла. 38-ю строчку по-прежнему удерживает Петер Штястны. У завершившего карьеру американца в личной копилке 1239 очков.

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