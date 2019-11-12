Федерация фигурного катания: Нас судят субъективно. Мы обратились в техкомитет

Непоследовательность принятия решений в отношении наших спортсменов хотят устранить.

"Русские мозолят глаза". Кто и зачем топит наших фигуристок?

На этапах Гран-при по фигурному катанию во Франции и Китае судейство в отношении российских спортсменов вызывало множество вопросов. Эта ситуация не осталась без внимания в Федерации фигурного катания России.

— В соответствии с существующими правилами нельзя подавать протест на результат, это разрешается только в случае математической ошибки. Технический комитет на основании отчёта рефери и работы оценочной комиссии делает выводы и выносит решения. Что можно сделать: только обратиться в технический комитет, что и сделала наша федерация. Непоследовательность принятия решений в отношении наших спортсменов проанализировали, отправили письмо вице-президенту Международного союза конькобежцев. Это максимум, что мы могли сделать, теперь ждём результата, — сказал на пресс-конференции в ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Российский судья ИСУ Александр Коган выразил надежду, что на российском этапе Гран-при судейство будет более объективным.

— Работа судей вызывает вопросы, мы обратились к техкомитету. Новая система позволяет больше использовать возможности судей, и судейство стало более субъективным. Туктамышевой за один и тот же элемент ставят от –1 до +3. Нет подхода единого к оценке качества элементов, это большая проблема. Надеюсь, что на нашем этапе будет не только прекрасное катание, но и объективное судейство. Пусть наши займут те места, которые заслуживают, — отметил Коган.

Напомним, что Гран-при России состоится с 15 по 17 ноября.