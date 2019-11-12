Всё для Трусовой. Россия хочет включить четверные в короткую программу

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Фото © Paul Chiasson / The Canadian Press via ZUMA Press /ТАСC

Федерация фигурного катания планирует добиваться изменения технического регламента.

— У нас есть предложение по включению четверного прыжка в короткую программу. Внесём его на ближайший конгресс ИСУ, который состоится в июне 2020 года. Ждём ответа от технического комитета, мы уже отправили своё заявление, — сказал на пресс-конференции в ТАСС президент Федерации фигурного катания Александр Горшков.

В настоящее время юные российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова — единственные в мире фигуристки, исполняющие четверные прыжки. Однако своим преимуществом они могут пользоваться только в произвольной программе, в короткой исполнять такие элементы нельзя согласно правилам. Россия же намерена переломить эту ситуацию.

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