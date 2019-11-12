Россия может принять финал Гран-при по фигурному катанию

По словам гендиректора Федерации фигурного катания, престижный турнир может пройти в нашей стране после 2022 года.

На этой неделе в России пройдёт этап Гран-при по фигурному катанию. А уже через несколько лет и финал чемпионской серии снова может вернуться в нашу страну. Об этом заявили в Федерации фигурного катания России.

— Мы проводили финал Гран-при трижды, последний раз в Сочи в 2012 году. Пока обсуждаем это на уровне идеи. Мы можем претендовать на финалы после 2022 года, — рассказал Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Отметим, что в финале Гран-при 2012 года среди женщин нашу страну представляла только Елизавета Туктамышева. В этом же году на попадание в итоговый турнир претендует как минимум четыре российские спортсменки: Алина Загитова, Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова, которая уже обеспечила себе путёвку.

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