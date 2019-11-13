От позора Гильерме до бойкота игроков. Пять страшных кошмаров Черчесова

Уже на этой неделе наша сборная сыграет против команды Бельгии в Санкт-Петербурге. Это будет битва за первое место в группе. Однако перед важнейшей игрой у главного наставника появились проблемы...

Без Акинфеева никуда?

Главный вопрос, который обсуждают последние дни, — это проблемы с вратарями. У основного нашего вратаря Маринато Гильерме сейчас не лучший период. В матче Лиги чемпионов он совершил чуть ли не самые главные ошибки в своей карьере, пропустив дважды между ног от "Ювентуса". В чемпионатах России он также играет нестабильно.

До Гильерме в воротах стоял Андрей Лунёв. Но и у него сейчас не лучший период. В "Зените" после ряда ошибок его заменил Михаил Кержаков. В сборную он вызова, конечно, не получил.

Кто у нас есть ещё из вызванных? Cослан Джанаев из "Сочи". Между прочим, он больше всех отбил пенальти в этом сезоне в РПЛ. Но он играет в команде, которая занимает последнее место в турнирной таблице... Поставить его в ворота против лучшей команды мира — это как минимум странно.

Есть и Антон Шунин. Капитан "Динамо" последние матчи проводит действительно неплохо. Единственное — недавно у него было травма, но он уже вернулся в строй. Может, стоит дать ему шанс?

СМИ уже сообщили, что Черчесов звонил Игорю Акинфееву с просьбой вернуться, но тот ответил отказом. И тут двоякая ситуация. Лучше Игоря у нас нет пока никого. Но ни для кого не секрет, что Акинфеев долго восстанавливается после матчей. У него постоянно опухает колено. Теперь, когда он освободился от сборной, у него появилось больше времени на восстановление и лечение. Убивать себя на Евро-2020 будет не очень правильным решением, поэтому он и отказывается вернуться...

Снова травмы

Ещё одна проблема Черчесова — это травмированные игроки. На этот раз команда перед важными матчами лишилась Дениса Черышева. Он получил травму во время игры в Лиге чемпионов. Вместо русского испанца вызвали Александра Ерохина ("Зенит").

Затем травмировался Дмитрий Баринов ("Локомотив") — и Черчесову ничего не оставалось, как пригласить Ильзата Ахметова. Хотя до этого он получил критику от наставника главной команды страны.

— Ахметов не проявил себя на нужном уровне на последнем сборе. В чемпионате сейчас тоже выступает, не до конца проявляя себя, — отметил Черчесов.

Ильзат правильно воспринял критику Станислава Саламовича.

— Стараюсь отдаваться по максимуму. Это был звонок для меня — надо больше себя проявлять, — так прокомментировал это футболист.

Клубные вопросы

У Гили — ошибки, у Ахметова — неуверенная игра. Отсюда вытекает и другая проблема — положение игроков в клубах.

Черчесов продолжает вызывать тех, с кем он работает регулярно и в ком уверен. А как они играют в клубах — учитывается не всегда. Например, тот же Далер Кузяев, который практически не играет в "Зените", снова вызван. До этого многие критиковали Черчесова за приглашение в сборную игроков "Спартака", когда команда играет совсем нестабильно.

Как отмечал сам тренер, он регулярно проводит личные беседы и обсуждает с игроками все вопросы. На этот раз, видимо, тоже придётся много разговаривать с ними.

Скандал с формой

Пришла ещё одна проблема, откуда не ждали. На днях была представлена новая форма нашей сборной от Adidas, которая вызвала шквал критики в Интернете. У большинства была в основном одна претензия — перевёрнутый флаг на рукавах.

Мириться с этим не стали и футболисты сборной (за исключением тех, кто имеет личный контракт с Adidas). Игроки отказались выходить на матч с Бельгией в новой форме. РФС ничего не оставалось, кроме как пойти навстречу игрокам и разрешить им провести матчи с Бельгией и Сан-Марино в старой форме.

"Красные дьяволы"

Вопрос, которым задаётся не только тренерский штаб сборной, но и все болельщики, — это "Как обыграть лучшую сборную мира?". Уже в эту субботу мы будем противостоять Бельгии, занимающей первую строчку в рейтинге ФИФА. И победа над этой сборной нам очень нужна. Тогда мы сможем занять первое место в группе и гарантируем себе при жеребьёвке наиболее "лёгких" соперников.

Замахнуться на большее! Сборной России нужно обыграть Бельгию и стать первой

Получается, что вроде бы Черчесов и решил главную задачу (выход на Евро-2020), но вопросов и проблем у Станислава Саламовича и его помощников не убавилось.