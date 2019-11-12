"7 тысяч билетов раздали бесплатно". Сколько стоит увидеть Медведеву в Москве?

Стоимость самых дорогих оставшихся билетов на Гран-при России по фигурному катанию доходит до 15 тысяч рублей.

Уже через пару дней в Москве стартует этап Гран-при по фигурному катанию — Rostelecom Cup 2019. Организаторы ожидают большой ажиотаж в дворце спорта "Мегаспорт". На данный момент реализовано почти 80% билетов, причём треть из них раздали бесплатно.

— На данный момент продано более 15 тысяч из 19 тысяч, в основном, конечно, на субботние прокаты. Семь тысяч билетов мы раздали бесплатно через Департамент труда и социальной защиты, программу "Активный гражданин", школы фигурного катания, — цитирует "Спорт-Экспресс" руководителя дирекции зрелищных и спортивных мероприятий Москвы Александра Смирнова.

Сейчас, за два дня до начала соревнований, билеты приобрести ещё можно. Однако цены на них кусаются. Например, чтобы попасть на произвольные программы, сейчас придётся выложить от 4250 рублей за самый дешёвый билет и до 15 тысяч рублей за самый дорогой из доступных.

На домашнем этапе Гран-при Россию будут представлять: