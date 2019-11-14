Зовите экзорциста! Сборная России должна изгнать "красных дьяволов" с вершины

Сборная России по футболу подходит к финальным матчам отборочного турнира Евро-2020 с путёвкой в кармане. Но на самом деле ничего ещё не решено. Победа над сборной Бельгии может решить для команды Черчесова многие проблемы. Разбираемся в хитросплетениях регламента УЕФА.

16 ноября сборная России по футболу встретится в Санкт-Петербурге с командой Бельгии. Глобально этот матч не имеет турнирного значения ни для кого, ведь и те и другие уже оформили выход на Евро-2020. Однако на самом деле результат этой игры напрямую повлияет на жеребьёвку чемпионата Европы.

В настоящий момент Бельгия обходит Россию в таблице за счёт победы (3:1) в стартовом матче квалификации Евро-2020. После очной встречи обе команды стабильно штамповали победы, доштамповавшись до досрочных путёвок на турнир. Теперь уже в статусе участников чемпионата Европы сборным России и Бельгии предстоит выяснить, кто больше достоин первой строчки.

Зачем нам первое место?

Чтобы обойти бельгийцев в турнирной таблице, нужно победить их с лучшей разницей голов, чем они обыграли нас. То есть нашей команде идеально подойдёт любой разгромный счёт (3:0, 4:1 и больше), а также единственный вариант с двумя забитым голами, при котором важно ещё и не пропустить, — 2:0.

Если всё пройдёт по благоприятному для России сценарию, мы займём первое место в группе. Но зачем оно нам нужно? Всё просто — это обеспечит нам потенциально более слабых соперников на Евро.

Жеребьёвка чемпионата Европы состоится только 30 ноября, но мы уже кое-что знаем о том, что нас ждёт на турнире. Во-первых, мы сыграем в группе B. Во-вторых, нашим соперником станет сборная Дании (если благополучно завершит отбор). В-третьих, как минимум два матча мы проведём в Санкт-Петербурге, третий матч группового этапа пройдёт или у нас, или в Копенгагене (это решит жребий).

А вот то, какие ещё две сборные станут нашими соперниками на Евро, пока непонятно. И сила этих команд напрямую будет зависеть от того, какое место мы займём в отборе.

Как это связано?

Во время жеребьёвки Евро-2020 в первую корзину с самыми сильными командами попадут шесть сборных, лучше всех прошедшие отборочный турнир. Сейчас по количеству набранных очков (21) Россию опережают только Бельгия (24) и Италия (24). Соответственно, если мы победим бельгийцев, то железобетонно обеспечим себе попадание в сильнейшую корзину.

Если датчане выйдут на Евро, то они, скорее всего, попадут во вторую корзину, а значит, станут сильнейшими из наших потенциальных соперников. Третью и четвёртую команды нашей будущей группы выберут из третьей и четвёртой корзин, где будут находиться худшие команды из тех, что выйдут на Евро.

Если же мы уступим Бельгии или сыграем с ней вничью, то завершим отбор на втором месте, что наверняка обеспечит нам попадание во вторую корзину. При таком раскладе нам на Евро-2020 достанется в соперники топ-сборная, например Франции или той же Бельгии, — это существенно затруднит задачу выхода в плей-офф на втором домашнем крупном турнире подряд.

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