"Лос-Анджелес Кингз" выведет Ковальчука из состава

Минувшую игру против "Миннесоты", которую "короли" выиграли (3:1), российский нападающий уже пропустил.

Хоккейный клуб "Лос-Анджелес Кингз", выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), больше не нуждается в услугах форварда Ильи Ковальчука. Руководство команды сообщило российскому нападающему о решении вывести хоккеиста из состава "королей" в ближайшее время, информирует в своём твиттере хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман. По данным источника, Илья сможет тренироваться с командой, но не сможет за неё выступать.

There is word this afternoon that LA has informed Ilya Kovalchuk he will be out of the lineup for the foreseeable future. He is welcome to practice with the club, but he will not be playing. Obviously, more details as they occur. — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) November 12, 2019

1 июля 2018 года Ковальчук подписал с "Кингз" трёхлетнее соглашение на общую сумму $18,75 млн. В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в 17 матчах, в которых набрал 9 (3+6) очков за результативность при показателе полезности -10.