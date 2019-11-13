"Лос-Анджелес Кингз" выведет Ковальчука из состава

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Фото © NHL

Минувшую игру против "Миннесоты", которую "короли" выиграли (3:1), российский нападающий уже пропустил.

Хоккейный клуб "Лос-Анджелес Кингз", выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), больше не нуждается в услугах форварда Ильи Ковальчука. Руководство команды сообщило российскому нападающему о решении вывести хоккеиста из состава "королей" в ближайшее время, информирует в своём твиттере хоккейный инсайдер Эллиотт Фридман. По данным источника, Илья сможет тренироваться с командой, но не сможет за неё выступать.

1 июля 2018 года Ковальчук подписал с "Кингз" трёхлетнее соглашение на общую сумму $18,75 млн. В текущем регулярном чемпионате НХЛ россиянин принял участие в 17 матчах, в которых набрал 9 (3+6) очков за результативность при показателе полезности -10.

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