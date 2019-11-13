Хоккеист Тарасенко — о травме: Надеюсь ещё сыграть в этом сезоне

Российский форвард "Сент-Луис Блюз" рассказал о своём восстановлении после перенесённой операции на плече.

По словам нападающего, его лечением занимаются настоящие профессионалы своего дела.

— Со мной работают специалисты. У меня и раньше случались травмы, и бывало так, что я возвращался в строй раньше, чем ожидалось. Это значит, они хорошо знают своё дело. Надеюсь, что всё получится и на этот раз. Я следую разработанному плану и надеюсь, что всё заживёт быстро. Тогда у меня будет шанс сыграть в этом сезоне, — передаёт слова россиянина пресс-служба НХЛ.

Тарасенко получил травму плеча 24 октября в домашней игре против "Лос-Анджелеса" (5:2). Ориентировочный срок восстановления нападающего составляет пять месяцев.

Владимир Тарасенко является действующим обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз". В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ лидер "музыкантов" сыграл в десяти матчах, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами.